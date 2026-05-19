फाल्टा से मैदान छोड़कर क्यों नौ दो ग्यारह हुए जहांगीर? यूं ही नहीं पीछे खींचे कदम; सामने आई Inside Story

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधासभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है. 21 मई को होने वाली वोटिंग से पहले उनके इस फैसले ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. जहांगीर खान का कहना है कि फाल्टा के विकास और लोगों के लिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी है.
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Jahangir Khan Inside Story: पश्चिम बंगाल में 21 मई को फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान होना है. इससे पहले राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग हुई थी, लेकिन फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों से गड़बड़ियों की खबर आई, जिसके बाद इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराने का फैसला किया.
दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान फाल्टा विधानसभा सीट काफी सुर्खियों में रही, वहां पर टीएमसी के उम्मीदवार ने फिल्मी अंदाज में कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं..., लेकिन जहांगीर खान अब अपने ही बयान से यू-टर्न ले लिया है. 21 मई को होने वाली वोटिंग से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है. इस घटनाक्रम ने लोगों को चौंका दिया.
फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने वोटिंग से ठीक दो दिन पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान किया. उनके इस फैसले ने सभी को हैरान किया, क्योंकि इससे पहले चुनावी समर उन्होंने ताल ठोकते हुए कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं. जहांगीर खान ने केवल इस चुनाव से अपना नाम वापस नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने आगे किसी भी चुनाव में प्रतिभाग करने से इनकार कर दिया है. फाल्टा विधानसभा सीट के लिए होने वाली वोटिंग की गिनती 24 मई को होगी.
चुनावी रण से नाम वापस लेने की वजहों के बारे में बताते हुए, जहांगीर खान ने कहा कि मेरा मकसद फाल्टा में शांति और सुरक्षा पक्का करना है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य फाल्टा का विकास करना है और मेरा विजन सोनार फाल्टा है. अब हमारे सीएम सुवेंदु अधिकारी फाल्टा के लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इस कारण मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं. मैंने फाल्टा के विकास और शांति के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ली है.
वहीं, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या व्यक्तिगत तौर पर फैसला लिया है, या उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उनपर थोपा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कई सवालों के जवाब दिए हैं और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं इस मुकाबले से हट रहा हूं. फाल्टा के लोगों की खातिर और फाल्टा के विकास के लिए मैंने यह फैसला लिया है. ध्यान रहे कि इस पूरे इलाके में जहांगीर खान की तूती बोलती है. पिछले 15 वर्षों से फाल्टा टीएमसी का गढ़ रहा है.
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माना जा रहा है कि जहांगीर खान के चुनावी रण से पांव पीछे खींचने की एक वजह पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी हो सकते हैं. सीएम अधिकारी ने एक रैली में जहांगीर खान पर सीधे निशाना साधा था और चेतावनी देते हुए कहा था कि खुद को पुष्पा कहता है. अब इस पुष्पा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है. फाल्टा में लोगों ने पिछले 10 सालों से आजादी से वोट नहीं डाला है, लेकिन इस बार बिना किसी खौफ के वोट डालिए और बीजेपी को लाखों वोटों से जिताइए.
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही सियासी समीकरण बदलने लगे हैं. माना जा रहा है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में सीधे सीएम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की एंट्री ने सभी प्रकार के समीकरण बदल दिए हैं. जहांगीर खान के पीछे हटने की वजह चाहें जो भी हो, लेकिन उनके उनके इस फैसले से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है.
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