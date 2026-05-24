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क्या फाल्टा में भी खिलेगा कमल? या जहांगीर खान करेंगे उलटफेर, वोटों की गिनती जारी

Falta Election Result 2026: फाल्टा सीट पर आज चुनाव के नतीजे आएंगे, पश्चिम बंगाल की इस सबसे चर्चित सीट पर 21 मई को वोटिंग हुई थी. 87 प्रतिशत से ज्यादा मतदान किया गया था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 24, 2026, 09:29 AM IST
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क्या फाल्टा में भी खिलेगा कमल? या जहांगीर खान करेंगे उलटफेर, वोटों की गिनती जारी

Falta Election Result 2026: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की चर्चित फाल्टा विधानसभा सीट पर आज चुनाव के नतीजे आएंगे, वोटों की गिनती शुरू हो गई है. इस सीट के नतीजों पर पश्चिम बंगाल के साथ-साथ देशभर की निगाहें टिकी है, 21 मई को फाल्टा में दोबारा वोटिंग हुई थी और मतदाताओं ने 87 प्रतिशत से ज्यादा मतदान किया गया था. TMC प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद से ही ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा यहां कमल खिला सकती है. 29 अप्रैल के चुनाव से जुड़े विवाद के बाद यहां पर दोबारा मतदान हुआ था. 

फाल्टा सीट पर भाजपा ने दिग्बांशु पांडा को उम्मीदवार बनाया था, जबकि टीएमसी ने जहांगीर खान को प्रत्याशी बनाया था और सीपीएम ने शंभु कुर्मी को मैदान में उतारा था. हालांकि, जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. यहां के कई पोलिंग बूथ पर भाजपा उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्नों के सामने वाले ईवीएम बटन कथित तौर पर सफेद टेप से ढके हुए थे. जांच के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया था.

टीएमसी प्रत्याशी ने किया था इनकार

टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने वोटिंग से ठीक दो दिन पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था. उनके इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया था क्योंकि इससे पहले चुनावी समर उन्होंने ताल ठोकते हुए कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं. जहांगीर खान ने केवल फाल्टा विधानसभा चुनाव से अपना नाम वापस नहीं लिया बल्कि उन्होंने आगे किसी भी चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया था.

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क्या बोले थे जहांगीर खान

चुनावी रण से नाम वापस लेने की वजहों के बारे में बताते हुए, जहांगीर खान ने कहा कि मेरा मकसद फाल्टा में शांति और सुरक्षा पक्का करना है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य फाल्टा का विकास करना है और मेरा विजन सोनार फाल्टा है. अब हमारे सीएम सुवेंदु अधिकारी फाल्टा के लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इस कारण मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं. मैंने फाल्टा के विकास और शांति के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ली है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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