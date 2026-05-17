अब तेरी जिम्मेदारी मेरी है... फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु अधिकारी; खुद को 'पुष्पा' कहने वाले TMC नेता जहांगीर को दी चेतावनी

Falta Election: बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने फाल्टा विधानसभा उपचुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) और उसके उम्मीदवार जहांगीर खान पर तीखा हमला बोला है. भाजपा उम्मीदवार देबांग्शु पोंडा के समर्थन में आयोजित एक विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था, चुनावी हिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े बयान दिए. मुख्यमंत्री बनने के बाद फाल्टा क्षेत्र में यह उनकी पहली बड़ी रैली थी, जिसमें उन्होंने टीएमसी नेतृत्व और खासकर अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा.

अगर वो पुष्पा है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है: सुवेंदु अधिकारी

सभा के दौरान सुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर कहा कि वह कोई आम राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि घोषित कुख्यात अपराधी है. उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के 19 सबसे कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की थी. ममता के भतीजे के संरक्षण में पलने वाला जहांगीर खान उसी सूची में शामिल था. अब इस तथाकथित ‘पुष्पा’ को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए. वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा. अब वह मेरी जिम्मेदारी है. उनके इस बयान के बाद सभा में मौजूद भाजपा समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी भी की.

क्या है ‘पुष्पा बनाम सिंघम’ विवाद?

फाल्टा सीट पर मतदान के दौरान मतदाताओं को धमकाने और ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई थीं. चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा (Ajay Pal Sharma) ने शिकायतों के बाद जहांगीर खान के घर और दफ्तर का निरीक्षण किया था. इसके बाद जहांगीर खान ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर वो सिंघम हैं, तो मैं पुष्पा हूं. सुभेंदु अधिकारी ने इसी बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब वह पुष्पा कहीं नजर नहीं आ रहा.

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फाल्टा में दोबारा चुनाव क्यों?

फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद चुनाव रद्द कर दिया. आयोग के मुताबिक, मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़, मतदाताओं को धमकाने और बूथ कब्जाने जैसी शिकायतें मिली थीं. इसके बाद 21 मई 2026 को पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया गया.

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर लोकतांत्रिक अधिकारों की वापसी सुनिश्चित करें.

अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला

सुभेंदु अधिकारी ने सभा में दावा किया कि उनके पास ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी से जुड़ी संपत्तियों की पूरी फाइल पहुंच चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण 24 परगना जिले के आमताला समेत कई इलाकों में इस कंपनी की दर्जनों संपत्तियां हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे पास 24 संपत्तियों की पूरी सूची और दस्तावेज मौजूद हैं. बहुत जल्द इन सभी मामलों में गहन जांच शुरू होगी. हालांकि, उन्होंने इस दौरान किसी आधिकारिक जांच एजेंसी का नाम नहीं लिया.

5 साल पुराने मामलों पर भी होगी कार्रवाई

सभा में मुख्यमंत्री ने चुनाव बाद हुई हिंसा का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि 2021 के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और हजारों एफआईआर दर्ज हुईं. उन्होंने साफ कहा कि जिन लोगों के खिलाफ हिंसा के मामलों में नाम दर्ज हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. सुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर किसी का नाम एफआईआर में आरोपी के तौर पर है, तो उसे घर लौटने नहीं दिया जाएगा. उन्हें कानून के तहत जेल भेजा जाएगा. उन्होंने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक अपराध चाहे पांच साल पुराने ही क्यों न हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

धार्मिक मुद्दों का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में अक्टूबर 2025 में काकद्वीप में मां काली की खंडित मूर्ति से जुड़े विवाद का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उनके खिलाफ भी फाइलें दोबारा खोली जाएंगी. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में हिंदू देवी-देवताओं के अपमान से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी.

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फाल्टा के लिए विशेष विकास पैकेज का एलान

अपने भाषण के अंत में सुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा क्षेत्र के लिए विशेष विकास पैकेज देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें सिर्फ सत्ता संभालने के लिए नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए चुना है और उनकी सरकार राज्य में कानून का राज कायम करेगी.