Uttarakhand:Pushkar Singh Dhami के सीएम बनने की खबर से परिवार खुश, मां और पत्नी ने कही ये बात

देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) के नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के चयन से उनका परिवार बहुत खुश है. परिवार ने धामी को यह मौका देने के लिए बीजेपी आलाकमान का आभार जताया है.

खटीमा (Khatima) में रहने वाली पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की मां विषणा देवी ने कहा, 'मैं अपने बेटे को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए बहुत खुश हूं. उसने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है. दुख बस इस बात का है कि बेटे की यह उपलब्धि देखने के लिए पुष्कर के पिता मौजूद नहीं हैं.'

Uttarakhand: "I'm very happy but feeling a little sad that his father is not with us to see him (Pushkar Singh Dhami) as Chief Minister of Uttarakhand. He worked very hard for this," says Pushkar Singh Dhami's Mother Vishna Devi in Khatima pic.twitter.com/nuqH3UA7BV

