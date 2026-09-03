/5 पीढ़ियों बाद घर में गूंजी बेटी की किलकारी, परिवार ने रथ पर मां-बेटी को बैठाकर निकाला जुलूस; ढोल-ताशों से गूंजा मोहल्ला

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड में स्थित एक परिवार के घर में पांच पीढ़ियों के बाद बेटी पैदा हुई. इस खुशी में पूरे परिवार ने जश्न मनाया. नवजात बेटी और उसकी मां को रथ पर बिठाकर पूरे परिवार ने जुलूस निकाला. ढोलक की गूंज के साथ पूरे पांच पीढ़ियों बाद घर पर बेटी का स्वागत किया गया.
बीड की रहने वाली कल्पना ऋषिकेश दहीफले के घर बच्ची के जन्म के बाद परिवार ने बहुत उत्साह के साथ जश्न मनाया. परिवार में पांच पीढ़ियों के बाद किसी लड़की का आगमन हुआ था. इस उत्साह में नवजात बच्ची और उसकी मां का खुशी-खुशी स्वागत किया गया. उन्हें ढोल-ताशे की जोश भरी थाप के बीच सजाए गए रथ पर बिठाकर जुलूस निकाला गया.
दहीफले परिवार में पिछली पांच पीढ़ियों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी. इसलिए, इस पांचवीं पीढ़ी में लड़की के जन्म ने बहुत खुशी का माहौल बना दिया. इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए, परिवार ने मां और बच्ची को एक सजाए गए रथ पर बिठाया और उन्हें मोहल्ले में जुलूस निकालकर घुमाया. ढोल की गूंजती आवाज, खुशी के नारों और जोश से भरे इस जुलूस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. बच्ची का इतने उत्साह से स्वागत करके दहीफले परिवार ने एक सकारात्मक संदेश दिया कि बेटी का जन्म खुशी और गर्व की बात है.
पांच पीढ़ी बाद परिवार में बेटी के जन्म को लेकर नवजात के दादा लिंबाजी दहिफले भी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि परिवार में बेटी होना बेहद सौभाग्य की बात है. हमें इतने सालों से कोई बेटी न होने का अफसोस था, लेकिन आज यह इच्छा पूरी हुई है. लिंबाजी ने बताया कि उन्होंने अपनी बहुओं को बेटियों की तरह ही माना है. उन्हें अपनी पोती के स्वागत में संगीत और नाच-गाने के साथ रथ में बिठाकर घर लाकर बेहद खुशी हुई.
नवजात की दादी सुरेखा दहिफले ने बताया कि परिवार अस्पताल में ही बच्ची का जोरदार स्वागत की प्लानिंग कर ली थी. दादी ने कहा कि घर में लक्ष्मी आने से वे बेहद हैं. नवजात के पिता ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोग आम तौर पर बेटे की चाह रखते हैं, लेकिन बेटी होने का एहसास और इसकी खुशी कुछ अलग ही होती है. उन्होंने कहा कि बेटियां अपने पिताओं से अधिक जुड़ी होती हैं. हम अपनी बेटी को फूल की तरह पालेंगे.