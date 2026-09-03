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5 पीढ़ियों बाद घर में गूंजी बेटी की किलकारी, परिवार ने रथ पर मां-बेटी को बैठाकर निकाला जुलूस; ढोल-ताशों से गूंजा मोहल्ला

Girl Born After 5 Generation: महाराष्ट्र के बीड में एक परिवार के यहां पूरी 5 पीढ़ी के बाद बेटी का जन्म हुआ. इसकी खुशी में परिवार ने मोहल्ले में ढोल-ताशे के साथ जुलूस निकाला. परिवार बेटी पैदा होने पर खुशी से भावुक हो उठा.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 03, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:45 AM IST
5 पीढ़ियों बाद घर में गूंजी बेटी की किलकारी, परिवार ने रथ पर मां-बेटी को बैठाकर निकाला जुलूस; ढोल-ताशों से गूंजा मोहल्ला

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