/5 पीढ़ियों बाद घर में गूंजी बेटी की किलकारी, परिवार ने रथ पर मां-बेटी को बैठाकर निकाला जुलूस; ढोल-ताशों से गूंजा मोहल्ला

दहीफले परिवार में पिछली पांच पीढ़ियों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी. इसलिए, इस पांचवीं पीढ़ी में लड़की के जन्म ने बहुत खुशी का माहौल बना दिया. इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए, परिवार ने मां और बच्ची को एक सजाए गए रथ पर बिठाया और उन्हें मोहल्ले में जुलूस निकालकर घुमाया. ढोल की गूंजती आवाज, खुशी के नारों और जोश से भरे इस जुलूस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. बच्ची का इतने उत्साह से स्वागत करके दहीफले परिवार ने एक सकारात्मक संदेश दिया कि बेटी का जन्म खुशी और गर्व की बात है.