नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी; कैसे हुआ था ये चमत्कार

Unique lake: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. यहां पर कई ऐसी चमत्कारिक चीजें हुई हैं जो आज भी रहस्यमयी है. कहीं पर नदी तो कहीं पर समंदर को कहीं पर झीलें, ये लोगों को हैरान परेशान करती रहती हैं. झीलों की उत्पत्ति और इनका पानी हमेशा लोगों को अचंभित करता रहता है. दुनिया भर में ऐसी कई झीलें हैं जो अपनी अलौकिकता के लिए फेमस हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं महाराष्ट्र की एक झील के बारे में जिसका पानी एक समय गुलाबी हो गया था. जानिए इस झील का इतिहास क्या है.

कई लाख साल पुरानी है झील

हम जिस झील की बात कर रहे हैं उस झील का नाम लोनार झील है. ये झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है. ऐसा माना जाता है कि ये झील करीब 5 लाख साल पुरानी है, ये हमेशा से रहस्य का विषय रही है. वेदों-पुराणों में भी इस झील का जिक्र देखने को मिला है, इसका जिक्र अकबर के आईने- अकबरी में भी मिलता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकबर इस झील का पानी सूप में डालकर पिया करता था.

प्रचलित लोककथा

इस झील को लेकर कई लोककथा भी प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है कि यहां पर लोनासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था. उसका खून भगवान के अंगूठे में लग गया था, जिसे हटाने के लिए भगवान ने अंगूठे को मिट्टी में धंसाया, इसकी वजह से यहां पर गड्ढा बन गया. वहीं इसे लेकर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये झील करीब 5.7 लाख साल पुरानी है और उल्का पिंड के टकराने से बनी है.

बदल गया था पानी का रंग

बता दें कि एक बार अचानक इस झील का पानी गुलाबी रंग का हो गया था. इसकी वजह शैवाल या अन्य सूक्ष्म जीव माने जाते हैं. इस झील के पास एक कुआं है, जिसके आधे हिस्से का पानी खारा है और आधे हिस्से के पानी मीठा है. इस वजह से भी ये झील चर्चाओं में हमेशा बनी रहती है.