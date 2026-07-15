/मशहूर समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी पंचतत्व में विलीन, डॉ. सुभाष चंद्रा ने दी मुखाग्नि; अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

हरियाणा के मशहूर समाजसेवी और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी पंचतत्व में विलीन हो गये. बुधवार (जुलाई, 15, 2026) को पूरे विधि-विधान के साथ हिसार के ‘अग्रोहा धाम’ के गोयनका उद्यान में उनके बेटे डॉ. सुभाष चंद्रा ने मुखाग्नि दी. श्री नंद किशोर गोयनका जी का निधन 13 जुलाई को 96 साल की उम्र में हो गया था. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज हस्तियों ने शोक व्यक्त किया.
इसके पहले सोमवार (13 जुलाई) को श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन की खबर से परिवार, मित्रों, शुभचिंतकों और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई थी. उन्हें एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले, परिवार के मजबूत स्तंभ और मूल्यों को सर्वोपरि रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है. उनके निधन पर कई सामाजिक, व्यावसायिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. शोक संदेशों में उनके जीवन मूल्यों, अनुशासन और परिवार के प्रति समर्पण का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है.
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