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मशहूर समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी पंचतत्व में विलीन, डॉ. सुभाष चंद्रा ने दी मुखाग्नि; अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

मशहूर समाजसेवी और डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंदकिशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया. डॉ. सुभाष चंद्रा ने उन्हें मुखाग्नि दी. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 15, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:34 PM IST
मशहूर समाजसेवी श्री नंदकिशोर गोयनका जी पंचतत्व में विलीन, डॉ. सुभाष चंद्रा ने दी मुखाग्नि; अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
Image Credit: पंचतत्व में विलीन हुए श्री नंदकिशोर गोयनका जी

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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