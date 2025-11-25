मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता बिस्वा सरमा ने असम विधानसभा में किया खुलासा

Advertisement
Zubeen Garg death was a murder: असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में 19 सितंबर को हुई मौत को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मर्डर करार दिया है. विधानसभा में उन्होंने कहा कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि साजिश थी. जांच चल रही है, दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल होगी. 

Nov 25, 2025
Assam CM Himanta On Zubeen Garg murder: असम के मशहूर सिंगर और सुपरस्टार जुबीन गर्ग की मौत ने पूरे प्रदेश और देश को हिलाकर रख दिया था. 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय उनकी अचानक मौत हो गई थी. उस वक्त इसे एक डूबने का हादसा माना गया था, लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान ने नया तूफान खड़ा कर दिया है. उन्होंने विधानसभा में साफ कहा है कि जुबीन की मौत एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हत्या थी.

जुबीन गर्ग की मौत पर हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा
असम CM हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में CM का ‘बड़ा खुलासा’ करते हुए मंगलवार को असम विधानसभा के विंटर सेशन में CM हिमंता ने कहा: “यह पहले दिन से ही एक मर्डर केस था. जुबीन गर्ग की मौत एक्सीडेंटल नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर थी.”उन्होंने बताया कि मामले में श्यामकानु महंत, सिद्धार्थ शर्मा, अमृतप्रभा महंत और शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है और ये सभी इस समय मर्डर केस में जेल में हैं. CM ने कहा कि मौत के तुरंत बाद ही पुलिस को शक हो गया था. इसी वजह से असम पुलिस ने BNS सेक्शन 61 (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी), 105 (इरादतन हत्या) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत FIR दर्ज की थी.

10 दिसंबर से पहले चार्जशीट दाखिल होगी
हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे विधानसभा में कहा: “हमारी इमोशन जुबीन के साथ हैं. इसलिए हम यह जांच पूरी गंभीरता से कर रहे हैं. चार्जशीट 10 दिसंबर 2025 से पहले दाखिल कर दी जाएगी.” उन्होंने बताया कि विदेश में किसी भी भारतीय की मौत की जांच के लिए BNSS के सेक्शन 208 के तहत केंद्र सरकार से मंजूरी जरूरी होती है. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.

विपक्ष ने मांगे ‘सबूत’, CM बोले जल्दी सामने आएगी सच्चाई
विधानसभा में विपक्ष के नेता गोगोई ने CM से सबूत मांगे और पूछा कि बिना प्रमाण इसे मर्डर कैसे कहा जा सकता है. जिस पर CM ने जवाब दिया: “सबूत आपके सामने लाए जाएंगे, अभी जांच चल रही है. सच से किसी को भी बचने नहीं देंगे.” विपक्ष का आरोप है कि सरकार राजनीतिक दुश्मनी निकाल रही है, लेकिन हेमंत बिस्वा सरमा ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि सरकार सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती है.

फैंस में आक्रोश, #JusticeForZubeen ट्रेंड
CM के बयान के बाद असम में हलचल मच गई है. सोशल मीडिया पर #JusticeForZubeen जोरदार तरीके से ट्रेंड कर रहा है. लाखों फैंस सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं— “जुबीन को इंसाफ मिलना चाहिए.”

