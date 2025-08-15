मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें पूरा मामला
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें पूरा मामला

YouTuber Amrik Singh: पंजाब के यूट्यूबर अमरीक सिंह को पाकिस्तान यात्रा के बाद IB ने हिरासत में लेकर पूछताछ की. एजेंसियों को शक है कि उनका संपर्क कथित तौर पर ISI एजेंटों से हुआ. उनका डिजिटल डिवाइस जब्त कर जांच हो रही है. मामला हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस से जोड़ा जा रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:46 PM IST
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें पूरा मामला

YouTuber Amrik Singh: पंजाब के जालंधर के मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर अमरीक सिंह हाल ही में पाकिस्तान यात्रा के बाद खुफिया एजेंसियों की रडार पर आ गए. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के इनपुट के आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की गई. मामला केवल पर्यटन तक सीमित नहीं बल्कि कथित जासूसी नेटवर्क से जुड़ने के शक तक पहुंच गया है.

दरअसल अमरीक सिंह और उनकी पत्नी मनप्रीत कौर दिसंबर 2024 में धार्मिक पर्यटन के तहत पाकिस्तान गए थे. उन्होंने करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब और लाहौर के ऐतिहासिक स्थलों पर वीडियो शूट किए, जिन्हें यूट्यूब पर लाखों लोगों ने देखा. लेकिन एजेंसियों को शक है कि इस यात्रा के दौरान उनका संपर्क ऐसे लोगों से हुआ जो पाक खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं. खास बात यह है कि अमरीक ने वहां पाकिस्तानी यूट्यूबर और कथित ISI एजेंट नासिर ढिल्लों के साथ भी वीडियो बनाए. जानकारी के अनुसार, बॉर्डर पर अमरीक को लेने नासिर खुद आया था.

ये भी पढें: विधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच

डिजिटल डिवाइस और निजी डेटा की जांच

सोमवार शाम पुलिस ने फोन कर अमरीक को थाने बुलाया, जिसके बाद उनका फोन कुछ समय के लिए बंद हो गया. रात करीब साढ़े 8 बजे फोन चालू हुआ और फिर बंद हो गया. उसी रात लगभग 10 बजे IB की टीम पुलिस सुरक्षा के साथ अमरीक के घर पहुंची और उनकी पत्नी से यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान यात्रा को लेकर सवाल-जवाब किए. टीम ने उनके घर से एक डिजिटल डिवाइस जब्त किया, जिसमें वीडियो शूटिंग और एडिटिंग का पूरा डेटा मौजूद था. IB और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम अब उनके ईमेल, चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और कंटेंट की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें संवेदनशील लोकेशन या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी तो नहीं.

ये भी पढें:  किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत,  पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर स्थिति की जानकारी ली

ज्योति मल्होत्रा केस से जुड़ाव का शक

यह मामला हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के केस से भी जोड़ा जा रहा है, जिन्हें मई 2025 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. ज्योति पर भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने और संवेदनशील सूचनाएं जुटाने का आरोप है. उनके नेटवर्क से ही पंजाब के यूट्यूबर जसबीर सिंह को पकड़ा गया था, जिसने स्वीकार किया कि वह 3 बार पाकिस्तान जाकर ISI अधिकारियों से मिला. अब एजेंसियां यह जांच रही हैं कि क्या अमरीक का नाम भी इसी नेटवर्क में शामिल है या उनकी यात्रा केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित थी.

;