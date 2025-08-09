दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 03:28 PM IST
PM Modi
PM Modi

बीते 10 वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज रफ्तार में विकास किया है ये बात किसी से छिपी नहीं है. अब भारत के दौरे पर आए ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हाचिन्स्की ने भी बीते 10 सालों में मोदी सरकार के बेहतरीन नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की है. ब्राजीली राजदूत ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की, और पिछले दशक में राष्ट्र के विकास को आर्थिक तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों में शानदार बताया. उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर भी विचार व्यक्त किया.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राजदूत दा नोब्रेगा ने कहा,'भारत को आंकना ब्राजील का काम नहीं है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमने जो देखा है वह वास्तव में शानदार विकास है. उल्लेखनीय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास. निश्चित रूप से, हम कोई निर्णय नहीं देते, लेकिन प्रगति स्पष्ट है.' ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर विचार करते हुए, राजदूत ने इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया.

20 वर्षों के बाद मेरी पहली यात्रा
ब्राजील के राजदूत ने आगे कहा,'यह 20 वर्षों से अधिक समय में मेरी पहली विदेशी यात्रा थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा. ब्राजील में मीडिया कवरेज ने यात्रा के महत्व के बारे में जानकारी दी. हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त बयान जारी किया जो हमारे साझा लक्ष्यों को रेखांकित करता है.' गहन रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों को उजागर करते हुए, दा नोब्रेगा ने रक्षा को एक प्रमुख क्षेत्र बताया.

यह भी पढ़ेंः विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...

रक्षा क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम की संभावना
उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए आगे कहा, 'रक्षा निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम संयुक्त उद्यमों की संभावना देखते हैं जो हमारे औद्योगिक आधारों को मजबूत करेंगे, लेकिन उसके अलावा, ऊर्जा, जीवाश्म और नवीकरणीय के अलावा कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मजबूत द्विपक्षीय संभावना है.' राजदूत ने भारत-ब्राजील संबंध को आज के भू-राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण बताते हुए व्यापार और व्यावसायिक संबंधों में आई तेजी की तारीफ की.

महज 2 वर्षों में 77 बिजनेस डेलीगेशन का दौरा 
उन्होंने आगे कहा,'केवल बीते दो वर्षों में ब्राजील से 77 व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया और 40 से अधिक भारतीय मिशनों ने ब्राजील की यात्रा की. यह आपको बताता है कि हमारे व्यापार और व्यावसायिक संबंध कितने गतिशील हो गए हैं और इसलिए, हमारे व्यावसायिक समुदायों के बीच इस पारस्परिक व्यापार हित के आधार पर, नेताओं ने रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, डीपीआई, और कृषि में हमारे संबंधों को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया.'

यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया

