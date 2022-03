'किसान परिवार में फिर से न मिले जन्म,' वीडियो बनाकर शख्स ने कर लिया सुसाइड

मुंबईः किसानों के परिवार की दशा आज भी मुश्किल भरी है. ऐसे ही एक किसान परिवार के एक 26 वर्षीय शख्स ने जहरीला पदार्थ पीकर जान दे दी. मामला महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का है.

जन्म लेने पर जताया अफसोस

जान देने से पहले उसने एक वीडियो बनाया, इसमें उसने किसान परिवार में जन्म लेने पर अफसोस जाहिर किया. मृतक का नाम सूरज जाधव है.

अस्पताल में हुई मौत

सूरज मगरवाड़ी गांव का रहने वाला था. उसकी जहरीला पदार्थ पीने और वीडियो बयान दर्ज किए जाने के 2 दिन बाद पंढरपुर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई.

वीडियो हुआ वायरल

मृतक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में जाधव को बोतल का ढक्कन खोलकर, उससे तरल पदार्थ पीते हुए देखा जा सकता है. इससे पहले, जाधव वीडियो में कहते हैं कि सरकार को किसानों की परवाह नहीं है और वह फिर से किसान परिवार में जन्म नहीं लेना चाहते हैं.

शराब पीने का आरोप

एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि अस्पताल के दस्तावेज में जाधव के शराब के नशे में होने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस जाधव के इस कदम के कारणों की जांच कर रही है.

बिजली काटे जाने की बात आई सामने

कुछ खबरों में दावा किया गया है कि अपने घर या खेत की बिजली आपूर्ति काटे जाने के कारण जाधव ने यह कदम उठाया. हालांकि अधिकारियों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में गांव में कहीं भी बिजली की आपूर्ति नहीं काटी गई है.

