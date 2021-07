Farmers Protest: BJP नेता पर किसान प्रदर्शनकारियों का हमला, मारपीट कर कपड़े फाड़े; पत्थर भी बरसाए

चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) के पटियाला (Patiala) जिले के राजपुरा में रविवार को केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध कर रहे किसानों के एक ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान कथित तौर पर बीजेपी के एक स्थानीय नेता के साथ बदसलूकी की. बाद में प्रदर्शनकारी किसानों ने बीजेपी की पंजाब इकाई के महासचिव सुभाष शर्मा और कई कार्यकर्ताओं का घेराव किया.

प्रदर्शनकारी किसानों ने राजपुरा में बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी की. जब पुलिसकर्मी स्थानीय बीजेपी नेता शांति सपरा को बचाकर निकाल रहे थे, इसी दौरान कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पीछा कर उनके साथ बदसलूकी की.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रदर्शनकारी सपरा के कपड़े फाड़ते नजर आ रहे हैं जबकि पुलिसकर्मी उनका बचाव करते दिखाई दे रहे हैं.

पार्टी के एक अन्य नेता भूपेश अग्रवाल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ मारपीट की और उनके ऊपर पत्थर बरसाए.

बीजेपी नेता भूपेश अग्रवाल ने कहा कि करीब 500 प्रदर्शनकारियों ने मेरे साथ मारपीट की. उस वक्त वहां डीएसपी तिवाना मौजूद थे. उन्होंने जानबूझकर मुझे गलत दिशा में भेजा. मेरे साथ पुलिस फोर्स नहीं था, मेरी जिंदगी खतरे में है. मैंने एसएसपी को कई बार बुलाया. लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. यह उन्होंने जानबूझकर किया.

It's a false allegation. 100 Police personnel & 2 SHOs were deployed. Farmers protested outside & they (BJP) held their program inside. They were brought out safely & were going in their vehicles. They might've been surrounded later. Nothing happened before us: DSP JS Tiwana pic.twitter.com/ZoiJrLAGMO

— ANI (@ANI) July 11, 2021