भारत का वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये अनोखी टेक्निक

Farmer Success Stories: केरल में एक ऐसा गांव हैं, जिसे करोड़पति किसानों का गांव कहा जाता है. यहां के किसान ने अपनी सब्जियों की खेती से करीब 16 करोड़ रुपये का कारोबार खड़ा कर दिया है. इस खबर में हम आपको इस गांव की कहानी बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:11 PM IST
India Millionaire Farmers Village: किसानों में अक्सर पर पैसों और कर्ज को लेकर दिक्कत देखने को मिलती है. लेकिन कभी आपने सुना है कि खेती करके कोई किसान करोड़पति (Richest Farmers) बन गया? तो इस खबर में हम आपको करोड़पति किसानों के एक गांव के बारे में बताएंगे. ये कहानी केरल के एक छोटे से गांव की है, जो आप के समय में पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है. त्रिशूर जिले का एलावनचेरी गांव करोड़पति किसानों का गांव कहलाता है. यहां के किसानों की सब्जी की खेती इतनी सफल हुई, कि वहां का हर परिवार करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहा है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इन किसानों की कहानी बताएंगे, जिन्होंने खेती को मुनाफे का सौदा बना दिया है. 

 

करोड़पति किसानों का गांव 
एलावनचेरी गांव के किसानों की सफलता का कारण सामूहिक खेती है. यहां करीब 300 परिवारों ने साल 1996 में  VFPCK (Vegetable and Fruit Promotion Council Keralam) के साथ जुड़कर खेती करना शुरू किया था. इस तहत इन किसानों ने मिलकर सामूहिक खेती की, जिसमें उन्होंने खर्च और मुनाफे को शेयर किया. यहां कोई बिचौलिया नहीं था. मतलब सब कुछ किसानों के कंट्रोल में है. खेती के इस तरीके ने किसानों को सफलता दिलाई. 

5000 टन सब्जियों का सालाना उत्पादन
इस गांव में आज के समय में हर साल करीब 5000 टन से ज्यादा सब्जियों का उत्पादन हो रहा है. यहां पेठा, तोरी, करेला, भिंडी, मिर्च और लौकी जैसी 30 से ज्यादा तरह की सब्जियां उगाई जाती है. खेती में ड्रिप इरिगेशन, मिट्टी की टेस्टिंग और बेहतरीन बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण यहां कि सब्जियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है. यही कारण है कि लोग खरीदार यहां से सब्जियां खरीदना चाहते हैं. 

 

16 करोड़ रुपये का कारोबार
आपको बता दें, इस गांव में लगभग 300 परिवारों ने मिलकर 16 करोड़ रुपये का कारोबार खड़ा कर दिया है. वहीं आर. शिवदास, जैसे कई किसान 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुके हैं. वे पूरे देश के लिए मिसाल बन रहे हैं कि खेती से भी आदमी करोड़पति बन सकता है.

 

