कार खरीदने गए किसान का मजाक उड़ाने पर गुस्सा हुए आनंद महिंद्रा, दिया ये रिएक्शन

बेंगलुरु: कर्नाटक में महिंद्रा के शोरूम में एक किसान को बेइज्जत करना सेल्समैन के लिए भारी पड़ गया. यह पूरी घटना किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है. आइये आपको बताते हैं किसान और सेल्समैन के बीच ऐसा क्या हुआ कि पूरा घटनाक्रम सुर्खियों में छा गया.

कर्नाटक के तुमकुरु में महिंद्रा के एक शोरूम में किसानों का एक समूह नया पिकअप ट्रक खरीदने के लिए गया. वहां मौजूद सेल्समैन ने किसानों के कपड़े और उनका हुलिया देख उनपर ताना मारा. सेल्समैन ने किसान से पूछा जेब में 10 रुपये भी हैं?

किसान कैम्पे गौड़ा ने कहा, कर्मचारियों में से एक ने कहा कि अगर वे 30 मिनट में 10 लाख रुपये लेकर आए तो वे उनकी मनचाही उन तक पहुंचा देंगे. किसान ने कहा कि हम वहां खड़े थे और (कर्मचारी) हम पर हंस रहे थे. कोई हमारा समर्थन करने नहीं आया.

Mahindra Car showroom salesman taunted a farmer aftr seeing his attire when he visited showroom to buy Bolero Pik-up. Farmer Kempegowda alleged field officer of showroom made fun of farmer & his attire, told him tat car is not worth 10 rupees for him to buy. @anandmahindra pic.twitter.com/9fXbc5naY7

तब कैम्पे गौड़ा और उनके दोस्तों ने जोर देकर कहा कि उनकी बुकिंग को नोट कर लिया जाए. गौड़ा ने अपना वादा निभाया और आधे घंटे में 10 लाख रुपये लेकर वापस आ गए. हालांकि, कार कैम्पे गौड़ा को डिलीवर नहीं की जा सकी. कर्मचारी कथित तौर पर अपनी बात रखने में असमर्थ था क्योंकि कार के लिए वेटिंग लिस्ट लंबी थी.

केम्पे गौड़ा ने कहा कि वे मामले को निष्पक्ष तरीके से सुलझाने के लिए पुलिस के पास जाने पर विचार करेंगे. अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगेंगे. उन्होंने शोरूम के कर्मचारियों से कहा कि आपको वादा करना चाहिए कि आप कभी भी किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे.

इस पूरे घटनाक्रम पर आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट किया, '@MahindraRise का मुख्य उद्देश्य हमारे समुदायों और सभी हितधारकों को ऊपर उठने में सक्षम बनाना है. और एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाए. ऐसी किसी भी तरह की गड़बड़ी को बड़ी तत्परता से सुलझाया जाएगा.'

The Core Purpose of @MahindraRise is to enable our communities & all stakeholders to Rise.And a key Core Value is to uphold the Dignity of the Individual. Any aberration from this philosophy will be addressed with great urgency. https://t.co/m3jeCNlV3w

— anand mahindra (@anandmahindra) January 25, 2022