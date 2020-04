Lockdown ने तोड़ी किसानों की कमर, इस कारण अपनी फसल उजाड़ने के लिए मजबूर हुए किसान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से लगे लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है. फूलों की खेती करने वाले किसानों पर इन दिनों आफत सी आ गई है. नवरात्रि में फूलों की सबसे ज्यादा मांग होती है, वह लॉकडाउन में निकल गया. फूलों की दूसरी बड़ी मांग शादी-ब्याह में होती है वह भी लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया है. ऐसे में किसान नई फसल की तैयारी के लिए अपने फूलों की खेती को खुद उजाड़ने के लिए लाचार हैं.

फूलों की खेती करने वाले उत्तर प्रदेश के किसानों का कहना है कि उनका बिजनेस लॉकडाउन के कारण चौपट हो गया है. अपनी ही खेती उजाड़ने को लेकर मेरठ के एक किसान महिपाल सिंह ने कहा, ''मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूं क्योंकि नई फसल की तैयारी के लिए जमीन को तैयार करना है. करीब 30 परिवार इस पर निर्भर करते हैं. हमें 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.''

Meerut: Flower farmers say that their business has slumped amid #COVID19 lockdown."I'm forced to destroy plants & prepare field for new crop. Around 30 families were dependent on it, but we've suffered losses amounting to Rs 10-12 lakhs", one of farmers, Mahipal Singh said. pic.twitter.com/HMMhidey6t

