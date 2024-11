किसानों के लिए जान भी दे दूंगा... आमरण अनशन शुरू करने वाले थे किसान नेता, खनौरी बॉर्डर से उठा ले गई पुलिस

Jagjit Singh Dallewal: पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया है. डल्लेवाल मंगलवार से किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू करने वाले थे. पटियाला रेंज के डीआईजी एमएस सिद्धू ने ANI को बताया कि चूंकि डल्लेवाज बेहद बुजुर्ग हैं, इसलिए उन्हें लुधियाना के DMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी सेहत की जांच की जा रही है. किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को दावा किया कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र ने एक साझा ऑपरेशन चलाया और डल्लेवाल की ट्रॉली तोड़कर उन्हें ले गए.

किसान नेता डल्लेवाल ने सोमवार को घोषणा की थी कि वह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मंगलवार से आमरण अनशन शुरू करेंगे. डल्लेवाल ने कहा था कि वह किसानों की मांगें मनवाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं.

'ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं'

शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, 'सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने वाले थे, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पंजाब, हरियाणा और केंद्र ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया और उनकी ट्रॉली तोड़ दी और उन्हें (डल्लेवाल को) ले गए. हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे उन्हें कहां ले गए हैं. इससे पता चलता है कि सरकार डरी हुई है... उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. सरकार को लोगों को भड़काना नहीं चाहिए. हमारा विरोध जारी रहेगा.'

#WATCH | At the Shambhu border, Farmer leader Sarwan Singh Pandher says, "Sardar Jagjit Singh Dalewal was going to start his indefinite hunger strike from today, but according to the information we have, Punjab, Haryana and the Center together carried out a joint operation and… pic.twitter.com/TCl8ZzT1If

— ANI (@ANI) November 26, 2024