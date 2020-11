Farmers Protest: DMRC ने किया ये बदलाव, जानिए कहां तक के लिए मिलेगी मेट्रो

नई दिल्लीः नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पास किए गए कृषि कानूनों (Agricultural law) के खिलाफ किसानों का आज भी दिल्ली की ओर आगे बढ़ना जारी है. ऐसे में दिल्ली पुलिस के सुझाव पर दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने आज मेट्रो रूट में बड़ा बदलाव किया है. आज दिल्ली से सवारी लेकर NCR की ओर तो मेट्रो चलेंगी लेकिन NCR से सवारी लेकर वापस दिल्ली नहीं आएंगी.

दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने ट्वीट करके फैसले की जानकारी दी

दिल्ली मेट्रो (DMRC) ने ट्वीट करके अपने फैसले की जानकारी दी है. दिल्ली मेट्रो ने कहा कि दिल्ली पुलिस की सलाह पर अमल करते हुए आज उसकी मेट्रो सेवा दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुवार के लिए तो उपलब्ध रहेंगी. लेकिन इन शहरों से दिल्ली आने के लिए मेट्रो सर्विस आज बंद रहेगी. दिल्ली में सुरक्षा हालात के आकलन के बाद मेट्रो सर्विस पूरी तरह बहाल करने पर फैसला लिया जाएगा.

Update for tomorrow (27.11.2020)

As advised by Delhi Police, Metro services will be available only from Delhi towards the NCR sections. However, services from the NCR stations towards Delhi will not be available due to security reasons till further notice.

