अन्नदाता पर महासंकट! 14 राज्यों में क्यों बढ़ी किसानों की खुदकुशी? पर्यावरण दिवस पर पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट

देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है. हाल के आंकड़े बताते हैं कि किसानों और खेती-किसानी से जुड़े अन्य लोगों के बीच आत्महत्या की घटनाएं कई राज्यों में बढ़ी हैं. 14 राज्यों में ऐसे मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है, जो कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को उजागर करता है. रिपोर्ट का एक और गंभीर पहलू यह है कि अब कई राज्यों में कृषि मजदूरों की स्थिति किसानों से भी अधिक खराब दिखाई दे रही है.

आंकड़ों के अनुसार, 13 राज्यों में कृषि मजदूरों द्वारा आत्महत्या किए जाने की दर खेती करने वाले किसानों से ज्यादा हो गई है. यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वर्ष पहले, 2019 में, ऐसे राज्यों की संख्या केवल 9 थी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव ग्रामीण भारत में बढ़ते आर्थिक दबावों का संकेत हो सकता है. अनिश्चित रोजगार, बढ़ता कर्ज, खेती से घटती आय और मौसम संबंधी जोखिमों ने खेती पर निर्भर परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खासकर कृषि मजदूरों के सामने आजीविका की स्थिरता का संकट और गहरा होता नजर आ रहा है.

जमीनी स्तर पर अभी भी बरकरार हैं चुनौतियां

जानकार मानते हैं कि ये आंकड़े केवल व्यक्तिगत त्रासदियों की कहानी नहीं बताते, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं. सरकार की ओर से किसानों और मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आंकड़े संकेत देते हैं कि जमीनी स्तर पर चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं और इस दिशा में अधिक प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है.

2019 से 2024 के दौरान कुल आत्महत्याएं

2019 से 2024 के बीच कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं में 3% वृद्धि दर्ज की गई

14 राज्यों में कृषि मजदूरों की आत्महत्याओं में बढ़ोतरी हुई. सबसे अधिक वृद्धि राजस्थान (+1,088%), मध्य प्रदेश (+82%) और कर्नाटक (+82%) में रही. महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अब भी कृषि क्षेत्र की आत्महत्याओं के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं. वर्ष 2024 में इन तीन राज्यों में कुल आत्महत्याओं का 69% से अधिक हिस्सा दर्ज किया गया, जो पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक है.

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नोट: किसान वे लोग हैं जो कृषि मजदूरों की सहायता के साथ या बिना अपनी जमीन पर खेती करते हैं.

स्रोत: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी), एडीएसआई 2024 रिपोर्ट और संबंधित वर्षों की रिपोर्टें.

2019 से 2024 के दौरान कुल आत्महत्याएं (राज्यवार)

जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2024 में एक भी आत्महत्या दर्ज नहीं हुई:

अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली और लक्षद्वीप.

2024 में किसानों की आत्महत्या में मामूली कमी

2023 की तुलना में 2024 में कृषि मजदूरों की आत्महत्या में मामूली कमी आई, लेकिन यह संख्या अब भी किसानों / खेती करने वालों से अधिक रही. आत्महत्या करने वालों में कम से कम 56% कृषि मजदूर थे. यह पिछले पांच वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा अनुपात है.

14 राज्यों में 2024 में किसानों की आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

6 राज्यों में 2024 के दौरान आत्महत्या के मामले 2023 की तुलना में बढ़े.

21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2024 में कृषि मजदूरों की आत्महत्या के मामले दर्ज हुए.

किसान / खेती करने वालों द्वारा आत्महत्याएं

कुल आत्महत्याएं:

साल आत्महत्या 2023 4,690 2024 4,633

कृषि मजदूरों की आत्महत्या

2024 में 11 राज्यों में कृषि मजदूरों की आत्महत्या के मामलों में 2023 की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे तेज वृद्धि कर्नाटक में दर्ज हुई, जहां आत्महत्याएं 20% से अधिक बढ़ीं. केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में यह संख्या 230% से अधिक बढ़ गई.

कृषि मजदूरों द्वारा आत्महत्याएं

कुल आत्महत्याएं:

साल आत्महत्या 2023 6,096 2024 5,913

मौसम के लिए तैयार भारत: ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और डॉप्लर वेदर रडार का विस्तार

देश में मौजूद 48 डॉप्लर वेदर रडार लगभग 92 प्रतिशत भूभाग को कवर करते हैं, लेकिन तटीय, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में अब भी कमी बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग इस समय देशभर में 1,008 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन संचालित कर रहा है. मिशन मौसम के दूसरे चरण के तहत 2026 में लगभग 200 अतिरिक्त ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और एग्रो-ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने की योजना है. इनका मुख्य फोकस शहरी और कृषि मौसम सेवाओं पर रहेगा.

भारत में कृषि-मौसम फील्ड इकाइयों का वितरण

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (GKMS) योजना के तहत भारत में 130 एग्रो-मेट फील्ड यूनिट (AMFU) काम कर रही हैं, जो कम से कम 658 जिलों को कवर करती हैं.

स्रोत: केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सितंबर 2025.