/जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, लेकिन PoK में हत्याओं पर क्यों साधी चुप्पी? फारूक अब्दुल्ला का केंद्र सरकार से सवाल

PoK Protest: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय और केंद्र सरकार से अपील की कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में लोगों की हत्याओं और मुश्किलों पर ध्यान दें.
उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर नई दिल्ली इस इलाके को भारत का अभिन्न अंग मानती है, तो उसे वहां हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.
श्रीनगर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने बार-बार संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्थाओं, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अपील की है कि वे दखल दें और PoK में हालात सुधारें. उन्होंने कहा,' मैंने UN मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है कि वे वहां जाएं, लोगों की समस्याएं देखें और उन्हें हल करने की कोशिश करें. मैंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी अपील की है.'
केंद्र के रवैये पर सवाल उठाते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार अक्सर PoK को भारत का अभिन्न अंग बताती है, लेकिन हत्याओं और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की खबरों पर चुप रहती है. उन्होंने कहा,' अगर यह आपका हिस्सा है, तो आप वहां हो रही घटनाओं के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप यह क्यों नहीं कहते कि हत्याएं बंद होनी चाहिए? मैंने उनकी (केंद्र) तरफ से कोई बयान नहीं सुना है.'
छात्रों के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी नहीं करते हैं तो आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा,' अगर उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते और इसके बजाय FIR दर्ज की जाती हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और परेशान किया जाता है, तो यह अभियान जारी रहेगा. छात्र जाग गए हैं और ईश्वर ने चाहा तो, वे इसे आगे बढ़ाएंगे.' अब्दुल्ला ने हाल ही में अनंतनाग में हुई घटना के बाद की गई कथित कार्रवाई की भी आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और घर गिरा दिए गए और सरकार से ऐसे कदम न उठाने की अपील की जिनसे लोग और दूर हो सकते हैं.