Jammu-Kashmir: फारुक अब्दुला पर जानलेवा हमले की जांच तेज, DIG की निगरानी में SIT गठित

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले के मामले में सूबे के डीआईजी की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार एसआईटी इस मामले से जुड़े हर पहलू की विस्तार से जांच करेगी. जांच के दौरान घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और आरोपी की पृष्ठभूमि की भी बारीकी से पड़ताल की जाएगी,
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नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर 12 मार्च की रात हुए फायरिंग मामले की जांच अब तेज कर दी गई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए डीआईजी की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार एसआईटी इस मामले से जुड़े हर पहलू की विस्तार से जांच करेगी. जांच के दौरान घटना स्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और आरोपी की पृष्ठभूमि की भी बारीकी से पड़ताल की जाएगी, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि घटना महज लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी.
गौरतलब है कि 12 मार्च की रात जम्मू के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह के दौरान यह घटना सामने आई थी. उस समय समारोह में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे. इसी दौरान अचानक गोली चलने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. डॉ. फारूक अब्दुल्ला के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 63 वर्षीय कमल सिंह जामवाल को मौके पर ही पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर नशे की हालत में था.
हालांकि, पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गोली चलाने के पीछे आरोपी की मंशा क्या थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है. इस घटना के बाद वीवीआईपी कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एसआईटी की जांच के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जम्मू में सामने आए इस संवेदनशील मामले को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है. जम्मू जोन के आईजीपी भीम सेन तुती ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इस टीम को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए इसमें कई अनुभवी पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है. एसआईटी की निगरानी जम्मू-सांबा-कठुआ रेंज के डीआईजी करेंगे, ताकि जांच निष्पक्ष और तेजी से आगे बढ़ सके. टीम का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) संजय शर्मा कर रहे हैं. उनके साथ एसपी मुख्यालय इरशाद हुसैन राथर, डीएसपी अरविंद कुमार सांब्याल और कई अनुभवी व तेजतर्रार इंस्पेक्टर भी जांच में शामिल किए गए हैं.
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