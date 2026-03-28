फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर विधानसभा में सियासी संग्राम, ज्यूडिशियल जांच और सुरक्षा बहाली की मांग तेज

Farooq Abdullah Attack: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पर 11 मार्च को हुए कथित कातिलाना हमले का मुद्दा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लगातार गूंज रहा है. इस मामले को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से गंभीर चिंता जताई जा रही है और उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है.

विधायक सैफुल्लाह मीर ने सरकार पर साधा निशाना

नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक सैफुल्लाह मीर ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार संजीदा नजर नहीं आ रही है और न ही केंद्रीय गृह मंत्री और न ही जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने आया है.

विधायक सैफुल्लाह मीर ने कहा कि इस हमले की गहराई से जांच होनी चाहिए. हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ और हमलावर का बैकग्राउंड क्या था, इन सभी पहलुओं की पड़ताल जरूरी है. सैफुल्लाह मीर ने आशंका जताई कि इसके पीछे साजिश हो सकती है और घटना के समय सुरक्षा इंतजाम भी पर्याप्त नहीं थे.

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वहीं भाजपा विधायक ने भी इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ जो हुआ वह निंदनीय है और इसमें सुरक्षा में चूक स्पष्ट रूप से नजर आती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार भी संजीदा है और इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए.

नेताओं की सुरक्षा बहाल करने की उठी मांग

पीडीपी विधायक ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि कई विधायकों और नेताओं की सुरक्षा हाल ही में हटाई गई है और यह घटना उसी दौरान हुई है. उन्होंने मांग की कि जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए और साथ ही सरकारी आवास भी उपलब्ध कराया जाए.

कांग्रेस विधायक ने इस मुद्दे को व्यापक सुरक्षा के संदर्भ में उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने मांग की कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.

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इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक ने सदन में स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) लाकर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी और ज्यूडिशियल जांच की बात उठाई थी. स्पीकर द्वारा चर्चा की अनुमति दिए जाने के बाद सदन में इस मुद्दे पर बहस जारी है. सभी दलों ने एक सुर में इस घटना की निंदा की है, हालांकि जांच के तरीके और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक मतभेद भी साफ नजर आ रहे हैं.