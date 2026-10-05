SIR-CEC विवाद: 'नेहरू की गलती का खामियाजा भुगत रहे', फारूक अब्दुल्ला का दावा; मोदी सरकार पर भी बरसे

नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन लोग अब हिम्मत दिखा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अबदुल्ला ने ये भी कहा, 'जिस तरह से एसआईआर के पूरे काम में लाखों मुसमलानों के नाम काट दिए गए वो ज्यादती है. मुझे खुशी है कि लोग अब आवाज उठाने लगे हैं, इसलिए अब बदलाव आना तय है, वहीं कमजोर लोगों की आवाज दबाने वाले ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर पाएंगे.
श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में अब्दुल्ला ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमलावर होते हुए कहा कि किसी को भी भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का अधिकार नहीं है. संविधान एक भारतीय नागरिक के तौर पर आपको वोट देने का अधिकार देता है तो किसी को भी लिस्ट से किसी का नाम हटाने का अधिकार नहीं है. सब कुछ जानतेत हुए उन्होंने ऐसा किया.
आगे उन्होंने यह भी कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया अभी मरा नहीं है. उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इस देश को लोगों ने ही बनाया है और यही लोग भारत को महान बनाएंगे. भारत के लोग उस विचार से अब भी गहराई से जुड़े हैं. भारत मरा नहीं है. भारत जिंदा है. SIR के दौरान उन्होंनने चुन-चुनकर मुसलमानों के नाम हटाए. क्योंकि वो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं. बदलाव की बयार बहने लगी है और भारत की भावना अभी भी पूरी तरह जिंदा है, इसलिए आज हजारों लोग एसआईआर में हुई ज्यादती के खिलाफ हमारा साथ दे रहे हैं.
नेशनल कान्फ्रेंस अध्यक्ष ने कहा, 'सरकार चुनाव आयोग के जरिए जो मनमानी कर रही है, उसकी वजह नेहरू की एक बड़ी भूल है. अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र न बनाना ही नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी. चुनाव आयोग आज स्वतंत्र होता तो हमारी ये हालत न होती. मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए सरकार से दो और विपक्ष से एक सदस्य को शामिल किया. बताइए, जब बहुमत दो सदस्य एक तरफ हो, तो विपक्ष का अकेला नेता भला क्या कर सकता है. बहुमत का इस्तेमाल करकेए मोदी ने अपने ही विभाग के एक सेक्रेटरी को चुनाव आयोग का प्रमुख बना दिया. ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से सरकार के पक्ष में हैं और आरएसएस के लिए काम करते हैं.