कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश को ले डूबेगी', हिटलर वाली है सोच

Farooq Abdullah: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी शॉल व्यापारियों पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि इन हरकतों के पीछे वे लोग हैं जो हिटलर जैसी विचारधारा से प्रेरित हैं, जिसका मकसद एक तानाशाही और बांटने वाली व्यवस्था थोपना है.
Farooq Abdullah: अब्दुल्ला ने कहा कि देश में कुछ तत्व हिटलर सिस्टम शुरू करना चाहते हैं. उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि आखिर में हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और नाजीवाद दुनिया से खत्म हो गया और विश्वास जताया कि एक समय आएगा जब भारत में भी यह मौजूदा उग्रवाद खत्म हो जाएगा.
अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी व्यापारी, खासकर पारंपरिक शॉल बेचने वाले, अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए इलाके से बाहर जाते हैं और उन्हें डर और नफरत फैलाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है. ये टिप्पणियां उन घटनाओं के बाद आई हैं जिनमें 2025 के आखिर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कश्मीरी व्यापारियों को उत्पीड़न और हमले का सामना करना पड़ा था.
अंदरूनी मुद्दों के अलावा, अब्दुल्ला ने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंधों की जरूरत पर जोर दिया, खासकर बांग्लादेश का जिक्र किया, और क्षेत्रीय स्थिरता का आह्वान किया. अब्दुल्ला ने कहा, "उम्मीद है कि नए साल में हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होंगे," खालिद जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश हमारा पुराना दोस्त है और मैं चाहता हूं कि यह दोस्ती बनी रहे.
फारूक ने सर्दियों के मौसम के बारे में भी बात की और उम्मीद जताई कि कश्मीर में पर्याप्त बर्फबारी होगी. उन्होंने कहा कि बर्फबारी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, जो हजारों परिवारों को सहारा देता है, साथ ही कृषि और जल संसाधनों को भी मजबूत करता है. अब्दुल्ला ने कहा कि एक अच्छा सर्दियों का मौसम पर्यटन क्षेत्र को फिर से जीवित करने में मदद करेगा और इस पर निर्भर स्थानीय लोगों को आर्थिक राहत देगा.
इनपुट- खालिद हुसैन
