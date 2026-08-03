/जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, BJP को ठहराया जिम्मेदार, लगाया ये बड़ा आरोप

Farooq Abdullah Latest News: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों के बाद प्रदेश में सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ऐसे हालात के लिए BJP को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर आतंकवाद खत्म हो गया है, तो लोगों को कौन मार रहा है और वे कहां से आ रहे हैं?
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को मोदी सरकार से पूछा कि अगर उसका दावा है कि आतंकवाद खत्म हो गया है और सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो हाल के हमलों में शामिल आतंकवादी कहां से आ रहे हैं.
अब्दुल्ला ने कहा, 'अभी एक पुलिस अधिकारी शहीद हुआ. मज़दूरों को गोली मारी गई. मैं पूछना चाहता हूं कि ये हत्यारे कौन हैं? आप दावा करते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, तो अगर यह खत्म हो गया है, तो हत्या कौन कर रहा है? इसे साबित करें. उन्हें सबके सामने लाएं, हमें देखने दें, दुनिया को देखने दें.'
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया ने कहा, 'यहां लोग मारे जाते हैं और इसे बस यह कहकर टाल दिया जाता है कि एक आतंकवादी ने उन्हें मार डाला. लेकिन वह कहां से आया? सीमा तो पूरी तरह नियंत्रण में होनी चाहिए, ऐसे में हत्यारा कौन है?'
फारूक ने सवाल किया, 'आप देखिए कि हालात कैसे बदल गए हैं. क्या आतंकवाद सच में खत्म हो गया है? आप दुनिया भर में इसका ढिंढोरा पीटते हैं. हम कहते हैं, हमें हमारा राज्य का दर्जा वापस दीजिए, हमारा राज्य का दर्जा बहाल कीजिए, आप इसे वापस क्यों नहीं दे रहे हैं?'
पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के हालात पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं इसे कैसे देख सकता हूं? वे भी हमारे भाई हैं, अगर वे तकलीफ़ में हैं... लेकिन हम यूएन से कहते रहते हैं कि सर, कृपया इस मामले पर ध्यान दें. जबकि संयुक्त राष्ट्र इतना बड़ा संगठन है. उसका मानवाधिकार विभाग बहुत बड़ा है. उन्हें जाकर देखना चाहिए कि हालात क्या हैं, लेकिन वहां सब चुप हैं. कोई देश कुछ नहीं कर रहा है. यहां तक कि हमारा अपना देश, जो दावा करता है कि वे हमारे हैं. वह भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है.'
कुलगाम हमले पर उनकी टिप्पणियों को BJP की ओर से गैर-ज़िम्मेदाराना बताए जाने पर अब्दुल्ला ने जवाब दिया, 'मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं? यह उनकी राजनीति है. उन्हें अपनी राजनीति करनी है. लेकिन हालात खराब हो गए हैं. वे इस राजनीति के साथ वही कर रहे हैं.'