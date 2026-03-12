कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें 20 साल से मारना चाहता था'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार (11 मार्च) की देर रात एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला हुआ. उस समय उनके साथ जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान अचानक एक हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि इस हमले में फारूक अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए और उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई.

घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हमलावर को हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है. जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित रॉयल पार्क में चल रहे एक शादी समारोह के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक एक फायरिंग की घटना सामने आई. पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और NSG के कमांडो पहले से तैनात थे. जैसे ही गोली चलने की आवाज आई सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और स्थिति को काबू में कर लिया.

आरोपी पुलिस की हिरासत में

सुरक्षा बलों की तत्परता के चलते हमले को नाकाम कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया और उसके पास से वह बंदूक भी बरामद कर ली, जिससे फायरिंग की गई थी. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फायरिंग के बाद मौजूद लोग हमलावर को घेर लेते हैं और उसे पकड़कर मारते-पीटते नजर आते हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने हमला क्यों किया?

"Mai 20 Sal se Farooq Abdullah Ko Marna Chahta Tha" जम्मू में पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला पर गोली चलाने वाले कमल सिंह जामवाल का कबूलनामा !! pic.twitter.com/PG4gjII6Lj — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) March 12, 2026

कौन है हमलावर कमल सिंह जामवाल?

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हमलावर की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कमल सिंह जामवाल का जन्म 1963 में हुआ था और वह लंबे समय से जम्मू के ओल्ड सिटी क्षेत्र में रह रहा है. बताया जाता है कि उस इलाके में उसकी कई दुकानें हैं, जिनसे मिलने वाले किराए के सहारे वह अपना गुजारा करता है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हमले के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है.

20 साल से करना चाहता था फारूक अब्दुल्ला की हत्या

पूछताछ के दौरान आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि वह पिछले करीब 20 साल से फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने की मंशा रखता था. आरोपी के मुताबिक, यह उसका निजी एजेंडा था और वह लंबे समय से इसी इरादे के साथ मौका तलाश रहा था. जांच एजेंसियों के अनुसार, जिस बंदूक से गोली चलाई गई, वह भी आरोपी की ही थी. फिलहाल पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इस वारदात की योजना कैसे बनाई और क्या इसमें कोई और भी शामिल था.