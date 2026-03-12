Advertisement
trendingNow13137842
Hindi Newsदेशकौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- मैं उन्हें 20 साल से मारना चाहता था

कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें 20 साल से मारना चाहता था'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार (11 मार्च) की देर रात एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला हुआ. उस समय उनके साथ जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kamal-Singh and Farooq Abdullah
Kamal-Singh and Farooq Abdullah

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार (11 मार्च) की देर रात एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला हुआ. उस समय उनके साथ जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान अचानक एक हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि इस हमले में फारूक अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए और उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई.

घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हमलावर को हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है. जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित रॉयल पार्क में चल रहे एक शादी समारोह के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक एक फायरिंग की घटना सामने आई. पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और NSG के कमांडो पहले से तैनात थे. जैसे ही गोली चलने की आवाज आई सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और स्थिति को काबू में कर लिया. 

आरोपी पुलिस की हिरासत में

सुरक्षा बलों की तत्परता के चलते हमले को नाकाम कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया और उसके पास से वह बंदूक भी बरामद कर ली, जिससे फायरिंग की गई थी. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फायरिंग के बाद मौजूद लोग हमलावर को घेर लेते हैं और उसे पकड़कर मारते-पीटते नजर आते हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने हमला क्यों किया?

Add Zee News as a Preferred Source

 

कौन है हमलावर कमल सिंह जामवाल?

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमले की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हमलावर की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है.  रिपोर्ट्स के अनुसार, कमल सिंह जामवाल का जन्म 1963 में हुआ था और वह लंबे समय से जम्मू के ओल्ड सिटी क्षेत्र में रह रहा है. बताया जाता है कि उस इलाके में उसकी कई दुकानें हैं, जिनसे मिलने वाले किराए के सहारे वह अपना गुजारा करता है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हमले के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है.

20 साल से करना चाहता था फारूक अब्दुल्ला की हत्या

पूछताछ के दौरान आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि वह पिछले करीब 20 साल से फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने की मंशा रखता था. आरोपी के मुताबिक, यह उसका निजी एजेंडा था और वह लंबे समय से इसी इरादे के साथ मौका तलाश रहा था. जांच एजेंसियों के अनुसार, जिस बंदूक से गोली चलाई गई, वह भी आरोपी की ही थी. फिलहाल पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इस वारदात की योजना कैसे बनाई और क्या इसमें कोई और भी शामिल था.

यह भी पढ़ेंः जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Farooq AbdullahJammu and Kahsmir

Trending news

कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
Mauritius National Day
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी