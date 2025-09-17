हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते... 'सेब पर सियासत' के जवाब में क्या बोले फारुक अब्दुल्ला?

Farooq Abdullah: जम्मू-कश्मीर में सेब के ट्रान्सपोर्टेशन पर संकट छाया हुआ है. श्रीनगर-जम्मू हाईवे पिछले तीन हफ्तों से बंद है, जिससे हजारों ट्रक फंसे हैं. इस संकट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सेब कारोबार में हो रही दिक्कतों के लिए 'अल्लाह का कहर' जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि 'हम नमाज़ नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसी परेशानियां हमें चेतावनी देती हैं ताकि हम अल्लाह की तरफ लौटें.'

#WATCH | Anantnag, J&K | On National Highway closure affecting apple crop and Opposition blaming J&K administration, National Conference leader Farooq Abdullah says, "...Politics will never stop in Kashmir. Some people's houses run on this politics. They receive money from Delhi… pic.twitter.com/I85xJqoHBV — ANI (@ANI) September 17, 2025

उधमपुर में 60 मीटर गहरी खाई के कारण पिछले तीन हफ्कों से हाईवे बंद हैं, जिसकी वजह से हजारों ट्रक फंसे हैं, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ या किसी साजिश से जोड़ने वाली बातों को खारिज कर दिया. साथ ही प्रशासन की आलोचना करने वालों की बात भी उन्होंने नकार दी.

'जम्मू-कश्मीर के लोगों की जिंदगी से राजनीति'

उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के आलोचकों पर 'जम्मू-कश्मीर के लोगों की जिंदगी से राजनीति करने' का इल्जाम लगाया. कश्मीर में फेडरल रिप्रेजेंटेटिव और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों के घर इसी राजनीति से चलते हैं.' उन्होंने कहा कि, 'उन्हें दिल्ली से पैसा मिलता है और वे उसी से गुजारा करते हैं. क्या लोगों ने पहाड़ों को नुकसान पहुंचाया या बारिश लाई? यह अल्लाह का कहर (प्रकोप) था क्योंकि हम अल्लाह से दूर हैं.'

किसानों की सरकार से गुहार

कश्मीर गुलाबी लाल सेब के लिए मशहूर है. भारत के कुल सेब उत्पादन का करीब 80 फीसदी कश्मीर से आता है. लेकिन पिछले कई दिनों से कश्मीर से टनों ताजे सेब लेकर आ रहे एक हजार से ज्यादा ट्रक हाईवे बंद होने के कारण फंस गए हैं. इससे परेशान किसान ने सरकार से सड़क की मरम्मत की गुहार लगाई है. लेकिन इस दिशा में काम काफी धीमी गति से हो रही है, जिसकी वजह से बंद डिब्बे में ट्रकों के अंदर सड़ रहे हैं.

सीएम का सड़क परिवहन मंत्री से आग्रह

हालांकि, मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. वहीं, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे के भीतर 'ठोस कदम' उठाए जाएंगे. फिलहाल सेबों को ट्रेनों के जरिए पहुंचाया जा रहा है, यानी पेटियों को पास के रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाया जा रहा है, जहां से मालगाड़ी बाजारों तक पहुंचा रहा है. आज सुबह 1,200 अतिरिक्त ट्रकों से फल बाहर भेजे गए. रेलवे के मुताबिक, अब तक करीब 2,000 टन सेब यानी लगभग 1.26 लाख पेटियां भेजी जा चुकी हैं. लेकिन, इस संकट से करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा चुका है.

रसोई गैस डीलरों ने ग्राहकों को चेतावनी

इस बीच, हाईवे पर जारी नाकेबंदी ने घाटी में रोजमर्रा की जिंदगी को काफी मुतासिर किया है. लोगों को डीजल और एलपीजी समेत पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त करना मुश्किल हो गया है. दरअसल, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने लगा है और रसोई गैस डीलरों ने ग्राहकों को इसकी कमी की चेतावनी दी है. इसके अलावा, मुर्गियों और अंडों समेत पोल्ट्री उत्पाद बहुत ज़्यादा दामों पर बिक रहे हैं, जबकि सब्जियों के दाम दिन-ब-दिन आसमान छू रहे हैं.