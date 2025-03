'मुगलों का इतिहास मिटाना चाहते हैं, लेकिन...' औरंगजेब विवाद पर फारूक अब्दुल्ला की एंट्री

Farooq Abdullah On Aurangzeb: मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर छिड़ा राजनीतिक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. महाराष्ट्र से शुरू हुई ये सियासत अब जम्मू-कश्मी पहुंच गई है. इस बहस में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी कूद पड़े हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग मुगलों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार पर इतिहास मिटाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'वे मुगलों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है. मुगल सैकड़ों सालों तक भारत में रहे और यहीं दफन हुए हैं.' साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने के सवाल पर भी जवाब दिया. पूर्व सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'इतिहास नहीं बदला जा सकता. वे मुगलों के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे.'

VIDEO | National Conference president Farooq Abdullah on Thursday said that Uttar Pradesh government wants to erase the history of Mughals by changing names of the places but that won't alter history.

"They want to erase the history of Mughals, that won't happen. They (Mughals)… pic.twitter.com/Rak4RDP2RO

