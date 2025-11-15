'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर बोले फारूक अब्दुल्ला तो लोगों ने सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास

Farooq Abdullah reaction on Delhi bomb blast news: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के दो बयानों ने शनिवार को राजनीतिक हलचल तेज कर दी. हरियाणा में पकड़े गए डॉक्टरों के आतंक मॉड्यूल और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के संदर्भ में दिए गए उनके बयान पर सोशल मीडिया में उनका कड़ा विरोध शुरू हो गया है. अपनी आदत के मुताबिक विवादित बयान देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने न केवल आतंकी मॉड्यूल की पीछे की 'सामाजिक' वजह तलाशने की बात कही, बल्कि पाकिस्तान से भारतीय संबंधों को लेकर पुराना राजनीतिक विमर्श भी फिर से सामने ला दिया है.

'पेशेवर लोगों को आखिर यह रास्ता क्यों चुनना पड़ा'

हरियाणा में पकड़े गए आतंकियों के 'डॉक्टर' पर टिप्पणी करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, यह समझना भी जरूरी है कि पढ़े-लिखे पेशेवर लोगों को आखिर यह रास्ता क्यों चुनना पड़ा. अब्दुल्ला ने कहा, 'जिन्हें यह रोकना था, उनसे पूछा जाना चाहिए कि डॉक्टर इस राह पर क्यों चले गए. इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए.'

अब्दुल्ला के अनुसार, यह घटना सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक विफलता की ओर संकेत करती है.

कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा नहीं होगा'

हरियाणा मॉड्यूल के बाद सीमा-पार आतंकी गतिविधियों को लेकर उठे सवालों पर अब्दुल्ला ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि हालात किसी पुराने सैन्य टकराव की पुनरावृत्ति की ओर बढ़ें. फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'उम्मीद है कि कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा नहीं होगा. उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था. हमारे 18 लोग मारे गए थे और सीमा में सेंध लगी थी.'

उन्होंने भारत-पाक संबंधों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति का हवाला देते हुए कहा कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, इसलिए संवाद जारी रहना चाहिए.

'कब हमें बिना शक के भारतीय माना जाएगा?'

अब्दुल्ला ने शुक्रवार रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुई उस घटना पर भी सवाल उठाए, जिसमें बरामद विस्फोटक सामग्री की जांच के दौरान धमाका हुआ और नौ लोगों की मौत हो गई. इस घटना पर टिप्पणी करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, 'यह हमारी गलती है. जिन लोगों को विस्फोटक हैंडल करने की विशेषज्ञता है, उन्हीं को यह काम करना चाहिए था. नतीजा नौ जानें गईं और कई घर क्षतिग्रस्त हुए.'

अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि दिल्ली धमाके के बाद कश्मीरियों को संदेह की नजर से देखने का सिलसिला तेज हो गया है, जिससे सामाजिक माहौल प्रभावित होता है. उन्होंने पूछा, 'कब वह दिन आएगा जब हमें बिना शक के भारतीय माना जाएगा?'

सोशल मीडिया पर फारूक अब्दुल्ला पर बरसे लोग

एक ही दिन में दिए गए इन तीन बयानों - हरियाणा मॉड्यूल, ऑपरेशन सिंदूर और श्रीनगर विस्फोट ने फारूक अब्दुल्ला को राजनीतिक केंद्र में ला दिया है. कई दलों ने उनके बयान को तथ्यहीन और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला बताया. जबकि सुरक्षा एजेंसियां और राजनीतिक दल उनके बयान को गैर-जिम्मेदाराना करार दे रही हैं.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा है कि विस्फोट मानक फॉरेंसिक प्रक्रिया के दौरान हुआ और इस पर अनावश्यक अटकलों से बचना चाहिए. वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग फारूक अब्दुल्ला के बयानों के लिए उन्हें घेर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानपरस्त बता रहे हैं.

उमर ने छापेमारी से घबराकर चांदनी चौक में किया विस्फोट

हरियाणा के मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर मोहम्मद की भूमिका पर भी नए तथ्य सामने आए हैं. पुलिस के अनुसार, उमर ने छापेमारी के दौरान घबराकर अपनी कार में विस्फोटक लादे और दिल्ली के चांदनी चौक पहुंचकर धमाका कर दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई. इस घटना ने देश भर में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और नेटवर्क की कमजोरी पर सवाल खड़े किए हैं.