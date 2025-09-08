हजरतबल का किस्सा ... जब शेख अब्दुल्ला को मजबूरी में लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन

Hazratbal Dargah: अनंतनाग की हजरतबल दरगाह इन दिनों चर्चा में है, इसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार बताया है. इस दौरान उन्होंने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भी बताया है.
Hazratbal Dargah: अनंतनाग में मौजूद दरगाह हजरतबल इन दिनों सुर्खियों में है. दरगाह में लगे शिलालेख पर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इसको लेकर वक्फ बोर्ड पर हमला बोला है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में लगे पत्थर के शिलालेख पर राष्ट्रीय चिन्ह (अशोक स्तंभ) लगाए जाने को गलत करार देते हुए कहा कि हजरतबल में ऐसा बोर्ड लगाना गलती थी और इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.
पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस दरगाह की तामीर लोगों के चंदे से हुई है. यहां कभी किसी तरह का बोर्ड या सरकारी निशान नहीं लगाया गया. यह जगह पूरी तरह अल्लाह और उनके रसूल (स.) के नाम समर्पित है. वक्फ बोर्ड ने यहां बोर्ड लगाकर गलती की है और यही वजह है कि लोग विरोध कर रहे हैं. अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि यहां के लोग इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे.
इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने अपने पिता शेख अब्दुल्ला का किस्सा भी सुनाया. उन्होंने बताया,'मेरे वालिद (पिता) और हब्बा कदल के लोग इस दरगाह के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे. इस दौरान एक घर में एक औरत के पास सिर्फ एक बर्तन था. उस औरत ने वही बर्तन चंदे में देने की ख्वाहिश जाहिर की तो मेरे वालिद ने लेने से इनकार कर दिया. जिसके बाद उस औरत ने कहा कि मैं यह चंदा आपको नहीं बल्कि नबी करीम (स.) की दरगाह के लिए दे रही हूं. अगर आपने इसे नहीं लिया तो अल्लाह के सामने आपको जवाब देना होगा. तब मेरे पिता ने वह दान में वह चंदा कुबूल कर लिया.'
सोशल मीडिया पर हजरतबल दरगाह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें लोगों ने दरगाह पर लगे शिलालेख को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है. उस शिलालेख पर राष्ट्रीय चिन्ह (अशोक स्तंभ) भी था, जिसको भीड़ पत्थरों से नुकसान पहुंचा रही थी. भीड़ की दलील है कि किसी तरह की आकृति या मूर्ति इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है.
घटना के बाद राजनीतिक दलों ने भी कड़ा रुख अपनाया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने कहा कि दरगाह पर अशोक चिन्ह लगाना इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने इसे 'गुस्ताखी' करार देते हुए वक्फ बोर्ड को तुरंत भंग करने की मांग की. उन्होंने कहा कि दरगाह जैसी मुकद्दस जगह पर इस तरह की हरकतें ना काबिले-कबूल हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक धार्मिक स्थलों पर क्यों लगाए जा रहे है. उन्होंने कहा कि दरगाहें आस्था और श्रद्धा की जगह हैं, यहां राजनीति या सरकारी दखल ठीक नहीं है.
हजरतबल दरगाह श्रीनगर की सबसे मशहूर धार्मिक जगह है, जहां इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का पवित्र बाल-ए-मुबारक रखा गया है. यही वजह है कि यहां होने वाली हर घटना को लेकर लोग बेहद संवेदनशील रहते हैं. इस पूरे विवाद ने घाटी में धार्मिक आस्था और राष्ट्रीय प्रतीकों के इस्तेमाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
