Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /जब भी हम स्टेटहुड मांगते हैं, तभी हमला क्यों होता है? फारूक ने कुलगाम अटैक की टाइमिंग पर उठाया सवाल

जब भी हम स्टेटहुड मांगते हैं, तभी हमला क्यों होता है? फारूक ने कुलगाम अटैक की टाइमिंग पर उठाया सवाल

कुलगाम आतंकी हमले पर पूरे देश में गुस्सा है. दो गैर-कश्मीरी मजदूरों को पहचान के आधार पर गोली मारी गई. अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने हमले की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया है. महबूबा मुफ्ती ने भी जांच की मांग की है. इस बीच एजेंसियों ने हमले को अंजाम देने वाले आतंकी की पहचान कर ली है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 01, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:33 PM IST
जब भी हम स्टेटहुड मांगते हैं, तभी हमला क्यों होता है? फारूक ने कुलगाम अटैक की टाइमिंग पर उठाया सवाल

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शत्रुओं से बचाती हैं जुड़वा सांपों की तस्वीरें, जानें घर में नागों की पेटिंग्स लगाने
2
3
4
5