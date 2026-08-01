/जब भी हम स्टेटहुड मांगते हैं, तभी हमला क्यों होता है? फारूक ने कुलगाम अटैक की टाइमिंग पर उठाया सवाल

कश्मीर में 10 दिनों के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है. इससे पहले अनंतनाग में आतंकियों ने एक जवान को निशाना बनाते हुए बेहद करीब से उन्हें गोली मारी थी. अब फिर से टारगेट किलिंग की इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया है. फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें यह भी पता नहीं है कि हमला किसने किया या अपराधी कौन हैं? हमलावरों की पहचान के लिए जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा सिर्फ तभी क्यों होता है जब हम राज्य का दर्जा (statehood) बहाल करने की बात करते हैं. हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन किया था. उनका इशारा था कि जब-जब हम राज्य में हालात सामान्य होने का हवाला देते हुए स्टेटहुड की मांग करते हैं, तभी ऐसे हमले क्यों होते हैं, जो स्टेटहुड की राह में बाधा बनते हैं.