/जब भी हम स्टेटहुड मांगते हैं, तभी हमला क्यों होता है? फारूक ने कुलगाम अटैक की टाइमिंग पर उठाया सवाल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में दो गैर-कश्मीरी मजदूरों की हत्या ने एक बार फिर घाटी का माहौल बदल दिया है. अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे कश्मीर में बेहद सख्त सुरक्षा रहती है, इसके बावजूद आतंकियों ने टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दे डाला. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले को एक नया एंगल देते हुए हमले की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया है. उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए.
कश्मीर में 10 दिनों के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है. इससे पहले अनंतनाग में आतंकियों ने एक जवान को निशाना बनाते हुए बेहद करीब से उन्हें गोली मारी थी. अब फिर से टारगेट किलिंग की इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया है. फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें यह भी पता नहीं है कि हमला किसने किया या अपराधी कौन हैं? हमलावरों की पहचान के लिए जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा सिर्फ तभी क्यों होता है जब हम राज्य का दर्जा (statehood) बहाल करने की बात करते हैं. हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन किया था. उनका इशारा था कि जब-जब हम राज्य में हालात सामान्य होने का हवाला देते हुए स्टेटहुड की मांग करते हैं, तभी ऐसे हमले क्यों होते हैं, जो स्टेटहुड की राह में बाधा बनते हैं.
#WATCH | Tangmarg, J&K: On 2 non-local workers killed in terrorist attack in Kellam area of Kulgam, National Conference President Farooq Abdullah says, "It is not even known who carried out the attack or who the perpetrators are. There must be an investigation to identify the… pic.twitter.com/Roo86pTNzd
— ANI (@ANI) August 1, 2026
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सुरक्षा में चूक की बात कहते हुए कहा कि हमले की जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए इतनी बड़ी तैनाती होने के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों होती रहती हैं? महबूबा ने 10 दिन पहले अनंतनाग में हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हजारों युवाओं को हिरासत में लिया गया. यहां तक कि 80 साल के बुजुर्ग को भी OGW के नाम पर हिरासत में लिया गया. इन सब उपायों के बावजूद आतंकवादी ऐसा हमला कैसे कर पाए? उन्होंने सुरक्षा में चूक बताते हुए हमले की जांच की मांग की है.
#WATCH | Srinagar, J&K: n 2 non-local workers killed in terrorist attack in Kellam area of Kulgam, PDP Chief Mehbooba Mufti says, "People come here to work as laborers... Why do they travel so far? Because, perhaps, there is no employment for them back home. They find work here… pic.twitter.com/9heEmOYdhc
— ANI (@ANI) August 1, 2026
उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. लोग बाहर से कश्मीर काम करने आए थे. वे अपनी रोजी-रोटी कमाने आए थे. ऐसे मासूम लोगों को निशाना बनाया गया. इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है. उन्होंने कहा कि पैसा शोक-संतप्त परिवारों का दर्द कम नहीं कर सकता, लेकिन यह हमारी तरफ से इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद का एक छोटा सा प्रयास है. उन्होंने मारे गए दोनों मजदूरों के परिवारों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया. इस हमले पर भाजपा के जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता नहीं चाहता. विशेष रूप से कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन के बढ़ने से पाकिस्तान परेशान है.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On Rs 10 Lakh ex-gratia for 2 non-local workers killed in terrorist attack in Kellam area of Kulgam, J&K CM Omar Abdullah says, "This is really unfortunate. People had come from outside to Kashmir for work. They had come to earn a livelihood. Such… pic.twitter.com/hi9OgIRmJm
— ANI (@ANI) August 1, 2026
इस हमले के बाद देश भर में गुस्सा है. कांग्रेस ने भी आतंकी हमले की निंदा की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'एक्स' पर लिखा कि दो निर्दोष मजदूरों की पहचान पूछकर उनकी निर्मम हत्या करना आतंक की क्रूर मानसिकता का घिनौना उदाहरण है. इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है. वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि आतंकियों के ऊपर इस कायराना हमले के लिए सख्त कार्रवाई हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले. आतंकवाद के खिलाफ देश हमेशा एकजुट है.
कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले की जांच में जुटी एजेंसियों ने गोली चलाने वाले आतंकी की पहचान कर ली है. कुलगाम का ही रहने वाला आतंकी लतीफ इस हमले में शामिल था. उसने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तोएबा के हैंडलर सज्जाद जट्ट के इशारे पर इस हमले को अंजाम दिया था. लतीफ लश्कर के बड़े कमांडर जाकिर गनई का सहयोगी था. गनई को सुरक्षाबलों ने 5 जुलाई को ही शोपियां में मार गिराया था.
कल देर रात कुलगाम में एक ईंट-भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के पास बाइक से आए आतंकियों ने कार्ड से पहचान करने के बाद दो गैर-कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी थी. एक मजदूर की तुरंत मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था. दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे.छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दोनों मजदूरों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है. दीपक रात्रे का आज कश्मीर में ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.