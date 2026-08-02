https://zeenews.india.com/hindi/india/farooq-abdullah-questions-jammu-kashmir-security-claims-attacks-bjp-after-recent-attacks/3280854 'अगर आतंकवाद खत्म तो हत्याएं कौन कर रहा'? फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र को घेरा, पूछे तीखे सवाल

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में दो प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए पूछा है कि अगर आतंकवाद वाकई खत्म हो चुका है, तो इन बेगुनाहों का खून कौन बहा रहा है?
पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने घाटी के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की. उन्होंने केंद्र सरकार के उन दावों पर कड़े सवाल उठाए, जिनमें कहा जाता है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है और सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं.
घाटी में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों और हत्याओं पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र से सवाल पूछते हुए कहा, 'अभी एक पुलिस अधिकारी शहीद हुआ और निहत्थे मजदूरों को गोली मारी गई. मैं पूछना चाहता हूं कि ये हत्यारे कौन हैं? अगर आतंकवाद खत्म हो गया है, तो ये हत्याएं कौन कर रहा है? सरकार को इसे साबित करना चाहिए और उन हमलावरों को सबके सामने लाना चाहिए, ताकि दुनिया सच देख सके.'
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहां लोग मारे जाते हैं और बात को यह कहकर टाल दिया जाता है कि 'एक आतंकवादी ने मार दिया', लेकिन वह आया कहां से? अगर सीमा कंट्रोल में है, तो घुसपैठ कैसे हुई?
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 1 अगस्त को ईंट-भट्ठे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आतंकियों ने मजदूरों से पहले नाम पूछा और फिर हमला कर फरार हो गए. हमले की जिम्मेदारी लश्कर के मुखौटा संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने लेते हुए आने वाले दिनों में ऐसे और हमले करने की धमकी दी है.
मजदूरों की हत्या से पहले 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक पर अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी. वहीं, बीते साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद इस साल का यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है.
फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी दुनिया में हालात सामान्य होने का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत में स्थिति खराब हो चुकी है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने घाटी से जब अनुच्छेद 370 हटाया था, तब उसने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया था. इसके बाद 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी. अब उमर अब्दुल्ला की पार्टी और सरकार लगातार यह मांग कर रही है कि जम्मू-कश्मीर को फिर से एक पूरा राज्य बनाया जाए और उसे विशेष दर्जा दिया जाए. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वे कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपने लोगों के अधिकार और सम्मान वापस मांग रहे हैं.
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के बिगड़े हालात पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वहां के लोग भी हमारे भाई हैं. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मानवाधिकार विभाग की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद कोई देश वहां के हालातों पर ध्यान नहीं दे रहा है. यहां तक कि भारत सरकार भी इस पर खुलकर बात नहीं कर रही है.
कुलगाम हमले पर दिए गए उनके पिछले बयानों को बीजेपी द्वारा 'गैर-जिम्मेदाराना' बताए जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि यह सिर्फ बीजेपी की राजनीति है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में जमीनी हालात को और ज्यादा खराब कर रही है.