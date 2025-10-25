Advertisement
trendingNow12975149
Hindi Newsदेश

राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक ने बताई पर्दे के पीछे की बात

Rajya Sabha elections: अब्दुल्ला ने उन सभी निर्दलीय विधायकों का आभार व्यक्त किया  जिन्होंने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन किया. अब्दुल्ला ने पार्टी की जीत का श्रेय सहियोगियों के समर्थन को दिया है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक ने बताई पर्दे के पीछे की बात

Jammu and Kashmir Rajya Sabha elections: नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है. अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को डील लेकर आने की बात कही है. हालांकि, अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी की इस डील को  अस्वीकार करने का भी दावा किया गया है. 

बीजेपी ने तीन सीटों की बात की 
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अब्दुल्ला ने भाजपा को घेरा है. फारूक ने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट के लिए चुनाव न लड़ने के बदले में सीटों का समझौता की करने की पेशकश की थी. इतना ही नहीं बीजेपी की तरफ से उनको चुनाव में ना उतरकर सीधे 3 तीन सीट देने की बात कही है लेकिन इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मना कर दिया गया. 

कांग्रेस, मुफ्ती को धन्यवाद 
जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव में जमकर राजनीतिक दांव-पेंच को मिले हैं. अब्दुल्ला ने उन सभी निर्दलीय विधायकों का आभार व्यक्त किया  जिन्होंने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन किया. अब्दुल्ला ने पार्टी की जीत का श्रेय सहियोगियों के समर्थन को दिया है. महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस और लंगेट व शोपियां के निर्दलीय विधायकों के समर्थन के लिए फारूख ने खुद को शुक्रगुजार बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा, अर्जुन की छाल आपके दिल को जवान बनाए दोबारा

फिक्स मैच पर बोले अब्दुल्ला

मीडिया द्वारा चौथी सीट को हारने की वजह गलत आकलन कहे जाने पर अब्दुल्ला ने इसे दुष्प्रभाव करार देते हुए कहा'अगर हमने तैयारी नहीं की होती, तो हमें 21 वोट कैसे मिलते?'. दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच "फिक्स मैच" को लेकर सज्जाद लोन की तरफ से लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया है. आरोपों पर अब्दुल्ला ने कहा 'हमेशा आरोप लगते रहे हैं, यहां तक कि हमारे पैगंबर (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) पर भी आरोप लगे हैं लेकिन हम आम लोग हैं तो हमें ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा'.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections

Trending news

बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?