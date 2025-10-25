राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक ने बताई पर्दे के पीछे की बात

Jammu and Kashmir Rajya Sabha elections: नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है. अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को डील लेकर आने की बात कही है. हालांकि, अब्दुल्ला की तरफ से बीजेपी की इस डील को अस्वीकार करने का भी दावा किया गया है.

बीजेपी ने तीन सीटों की बात की

नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अब्दुल्ला ने भाजपा को घेरा है. फारूक ने बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट के लिए चुनाव न लड़ने के बदले में सीटों का समझौता की करने की पेशकश की थी. इतना ही नहीं बीजेपी की तरफ से उनको चुनाव में ना उतरकर सीधे 3 तीन सीट देने की बात कही है लेकिन इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मना कर दिया गया.

कांग्रेस, मुफ्ती को धन्यवाद

जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव में जमकर राजनीतिक दांव-पेंच को मिले हैं. अब्दुल्ला ने उन सभी निर्दलीय विधायकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन किया. अब्दुल्ला ने पार्टी की जीत का श्रेय सहियोगियों के समर्थन को दिया है. महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस और लंगेट व शोपियां के निर्दलीय विधायकों के समर्थन के लिए फारूख ने खुद को शुक्रगुजार बताया.

फिक्स मैच पर बोले अब्दुल्ला

मीडिया द्वारा चौथी सीट को हारने की वजह गलत आकलन कहे जाने पर अब्दुल्ला ने इसे दुष्प्रभाव करार देते हुए कहा'अगर हमने तैयारी नहीं की होती, तो हमें 21 वोट कैसे मिलते?'. दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच "फिक्स मैच" को लेकर सज्जाद लोन की तरफ से लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया है. आरोपों पर अब्दुल्ला ने कहा 'हमेशा आरोप लगते रहे हैं, यहां तक कि हमारे पैगंबर (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) पर भी आरोप लगे हैं लेकिन हम आम लोग हैं तो हमें ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा'.