'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं, नया कुछ भी नहीं', पंजाब में हुए दोहरे ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला; जानें और क्या कहा

Farooq Abdullah: पंजाब में हुए दोहरे धमाकों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. अब इस मामले पर राजनीति प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने हैरान करने वाला बयान दिया है. उन्होंने श्रीनगर से पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत में विस्फोट कोई नई बात नहीं है और लोगों से घबराहट न करने का आग्रह किया.

फारूक अब्दुला की इस टिप्पणी ने सभी को हैरान कर दिया है. अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पंजाब के जालंधर में हुए विस्फोट के कुछ देर बाद ही अमृतसर में खासा के सेना छावनी इलाके में मंगलवार को देर रात विस्फोट हुआ. इससे पहले जालंधर में मंगलवार को ही बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ था. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फारूक अब्दुला ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर भी अपनी बातों को रखा और कहा कि इस ऑपरेशन में हमने अपने लक्ष्य को हासिल किया. लेकिन युद्ध से कोई हल नहीं निकलता है.

ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले फारूक अब्दुला?

पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान और PoK में नौ आतंकी कैंपों पर किए गए सटीक हमले, ऑपरेशन सिंदूर का फायदा मिला है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलता और इससे सिर्फ तकलीफें ही बढ़ती हैं. उन्होंने इसके उदाहरण के तौर पर यूक्रेन और मध्य-पूर्व में चल रहे आर्थिक और ऊर्जा संकटों का जिक्र किया.

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वैश्वित तनाव पर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला

उन्होंने स्थानीय स्तर पर बढ़ती कीमतों को वैश्विक तनाव से जोड़ा. उन्होंने खास तौर पर बताया कि मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से गैस और तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है. उन्होंने अंदाजा लगाया कि कतर जैसे देशों को पूरी सप्लाई बहाल करने में दो साल तक का समय लग सकता है.

पांच राज्यों के चुनावी नतीजों पर क्या कहा?

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे अलग-अलग राज्यों में हाल ही में आए चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनावों में धांधली का आरोप लगा रही हैं और बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों की वजह से ही वह नतीजों को मानने से इनकार कर रही हैं.

वहीं, जम्मू-कश्मीर में NC सरकार के आलोचकों के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष तो बस बने रहने के लिए अपना काम कर रहा है, लेकिन NC अपना काम बिना किसी रुकावट के जारी रखेगी.

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