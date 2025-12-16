'अल-फलाह' के आस-पास ही नहीं कब्रिस्तान तक में मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद

Arms recovered from natipora cemetery: मकान-दुकान छोड़िए, आतंकी इबादत और आखिरत की जगह यानी कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सेना और सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के नतिपोरा इलाके के कब्रिस्तान से घातक हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं. पुख्ता सूत्रों से मिले इनपुट के बाद चलाए गए एक सर्च ऑपरेशन में सुरक्षाबलों की टीम को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब एक कब्रिस्तान में तलाशी अभियान के दौरान एक चीनी हैंड ग्रेनेड, गनपाउडर, AK-47 के जिंदा राउंड और प्रतिबंधित संगठन के आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए है.

मामले की जांच जारी

मामले की जांच जारी है. माना जा रहा है कि इस सर्च ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को मिली इस कामयाबी के बाद स्थानीय क्षेत्रों में पनप रही आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में आसानी होगी. बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना, सुरक्षाबल और जम्मू-कश्मीर पुलिस लगातार प्रयासरत हैं.

ये ऑपेरशन गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 के तहत बेमिना पुलिस थाने में 2015 में दर्ज एक मामले की जांच के हिस्से के रूप में की गई थी. इस दौरान पुलिस के अलावा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम मौजूद रही. एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर कब्रिस्तान में ये सर्च लॉन्च किया गया था.

जम्मू-कश्मीर में कुचल रहा आतंकवाद का सिर

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग (CCS) में 5 बड़े फैसले लिए गए थे. उनका पालन सख्ती से हो रहा है. आपको बताते चलें कि सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा समेत कई अन्य अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि सीमा के उस पार हो या इस पार कोई भी खतरा सिर उठाएगा तो उसे कुचल दिया जाएगा. आतंकवाद का फन कुचलने में देर नहीं लगाई जाएगी.

सेना ने जिनका फन कुचला, अब फिर बिलबिलाने लगे हैं वो आतंकवादी 'सपोले' शायद भूल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी 'जारी है'. सरहद के उस पार आतंकवादी आका सहमे हुए हैं. भारतीय एजेंसिया लगातार देशविरोधी कामों में लिप्त लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं. ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा और वहां से आतंकवाद का खात्म एक दिन जरूर जाएगा.