Advertisement
trendingNow13043374
Hindi Newsदेशअल-फलाह के आस-पास ही नहीं कब्रिस्तान तक में मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद

'अल-फलाह' के आस-पास ही नहीं कब्रिस्तान तक में मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद

Jammu Kashmir news: श्रीनगर के नाटिपोरा इलाके में सेना और सुरक्षाबलों ने कब्रिस्तान से बड़ी तादाद में मौत का सामान बरामद किया है. वहां से बरामद हथियार और गोला-बारूद में चीनी हैंड ग्रेनेड समेत विदेश असलहा मिला है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अल-फलाह' के आस-पास ही नहीं कब्रिस्तान तक में मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद

Arms recovered from natipora cemetery: मकान-दुकान छोड़िए, आतंकी इबादत और आखिरत की जगह यानी कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सेना और सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के नतिपोरा इलाके के कब्रिस्तान से घातक हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं. पुख्ता सूत्रों से मिले इनपुट के बाद चलाए गए एक सर्च ऑपरेशन में सुरक्षाबलों की टीम को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब एक कब्रिस्तान में तलाशी अभियान के दौरान एक चीनी हैंड ग्रेनेड, गनपाउडर, AK-47 के जिंदा राउंड और प्रतिबंधित संगठन के आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए है.

मामले की जांच जारी

मामले की जांच जारी है. माना जा रहा है कि इस सर्च ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को मिली इस कामयाबी के बाद स्थानीय क्षेत्रों में पनप रही आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में आसानी होगी. बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय सेना, सुरक्षाबल और जम्मू-कश्मीर पुलिस लगातार प्रयासरत हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 1 लाख के कर्ज का गुब्बारा फूलकर 74 लाख का बलून बन गया! 'सिस्टम' आंख मूंद बैठा रहा; किसान ने बेची किडनी

 

ये  भी पढ़ें- जिस देश जॉर्डन के दौरे पर गए हैं PM मोदी, वहां का AQI जानते हैं? दिल्ली से तो तुलना भी नहीं कर सकते!

ये ऑपेरशन गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 के तहत बेमिना पुलिस थाने में 2015 में दर्ज एक मामले की जांच के हिस्से के रूप में की गई थी. इस दौरान पुलिस के अलावा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम मौजूद रही. एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर कब्रिस्तान में ये सर्च लॉन्च किया गया था.

जम्मू-कश्मीर में कुचल रहा आतंकवाद का सिर

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग (CCS) में 5 बड़े फैसले लिए गए थे. उनका पालन सख्ती से हो रहा है. आपको बताते चलें कि सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा समेत कई अन्य अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि सीमा के उस पार हो या इस पार कोई भी खतरा सिर उठाएगा तो उसे कुचल दिया जाएगा. आतंकवाद का फन कुचलने में देर नहीं लगाई जाएगी.

सेना ने जिनका फन कुचला, अब फिर बिलबिलाने लगे हैं वो आतंकवादी 'सपोले' शायद भूल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी 'जारी है'. सरहद के उस पार आतंकवादी आका सहमे हुए हैं. भारतीय एजेंसिया लगातार देशविरोधी कामों में लिप्त लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं. ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा और वहां से आतंकवाद का खात्म एक दिन जरूर जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
Jammu Kashmir
सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, हिरासत में लिए गए 12 लोग
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
Jammu Kashmir
कब्रिस्तान तक मौत का सामान छिपा रहे आतंकी, विदेशी गोला-बारूद बरामद
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
AAP Bhagwant Mann
शहीदी सभा के अवसर पर संगत के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार का ऐलान, मिलेंगे ये इंतजाम
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
Maharashtra
इस किसान की कहानी जान खौल उठेगा खून, सूदखोरों ने बेबसी का फायदा उठा कहीं का न छोड़ा
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
Shashi Tharoor
'कलंक ना लगाएं...', MNREGA को लेकर थरूर ने दिया ऐसा बयान, कांग्रेस को आया होगा चैन
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, मिली दो दिन की ट्रांजिट रिमांड
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, मिली दो दिन की ट्रांजिट रिमांड