/किश्तवाड़ अस्पताल की बड़ी लापरवाही! घायलों को नहीं मिला डॉक्टर, दो की मौत, दो घायल

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सोहल पाडर इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस दुखद हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ लाया गया, लेकिन आरोप है कि उस समय इमरजेंसी सेवाओं के लिए कोई भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था. गंभीर मरीजों को समय पर इलाज न मिलने से परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली.
इस दुर्घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक शगुन परिहार तत्काल अस्पताल पहुंचीं. वहां अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और अन्य अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई. विधायक ने अस्पताल के सरकारी रजिस्टर और डॉक्टरों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब-तलब किया.
शगुन परिहार ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ केवल एक रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है. उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के बजाय उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा रेफर करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है.
Deeply saddened by the tragic GREF Tipper accident that took place today at Gulabgarh, Paddar.
My heartfelt condolences go out to the families who have lost their loved ones in this unfortunate incident. I stand in solidarity with them during this time of profound sorrow and pray… pic.twitter.com/WphnjY8U9B
— ShagunParihar (@ShagunParihar_) July 3, 2026
दूसरी ओर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) किश्तवाड़ ने ड्यूटी से अकारण अनुपस्थित रहे डॉक्टरों से स्पष्टीकरण (Explanation) तलब किया है. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
यह घटना एक बार फिर पहाड़ी और दूरदराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को उजागर करती है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और क्या भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं.
हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और टिपर के खाई में गिरने के सही कारण का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि सोहल रोड का तीखा और घुमावदार रास्ता, साथ ही तेज रफ्तार या तकनीकी खराबी जैसी वजहें इस हादसे का कारण हो सकती हैं. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक किसी खास कारण की पुष्टि नहीं की है.