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नशे के विरुद्ध पंजाब में कड़ा एक्शन, फाजिल्का पुलिस ने जब्त की 41.124 KG हेरोइन; 1300 से अधिक आरोपी गिरफ्तार

फाजिल्का जिला पुलिस ने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ एक विशेष अभियान में अभी तक 1300 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 41.124 KG हेरोइन भी बरामद की गई है.

Reported ByZee News Desk
Published: Aug 20, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:01 PM IST
नशे के विरुद्ध पंजाब में कड़ा एक्शन, फाजिल्का पुलिस ने जब्त की 41.124 KG हेरोइन; 1300 से अधिक आरोपी गिरफ्तार

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