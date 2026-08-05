FCRA संशोधनों पर छिड़ा घमासान, अमेरिकी सांसद के आरोपों पर VHP का पलटवार, विपक्ष ने कहा 'अमेरिका न दे दखल'

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill: भारत में प्रस्तावित 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026' (FCRA Bill 2026) को लेकर देश से लेकर विदेश तक सियासी पारा चढ़ गया है. अमेरिकी सांसद (कांग्रेसमैन) राइली मूर द्वारा इस बिल पर सवाल उठाए जाने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जहां विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने अमेरिकी सांसद के दावों को अफवाह करार देते हुए करारा जवाब दिया है, वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी इस मामले में अपनी-अपनी राय रखी है.
अमेरिकी सांसद राइली मूर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि FCRA में प्रस्तावित बदलावों से भारत में चर्च, धार्मिक चैरिटी, स्कूल और हेल्थकेयर संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है.
मूर ने आरोप लगाया कि यदि किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द या सरेंडर होता है, तो सरकार उनकी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है. उन्होंने इसे भारतीय ईसाइयों पर हमला बताते हुए चेतावनी दी कि यह कदम भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में चिंता का विषय बन सकता है.
Christians have been in India since St. Thomas the Apostle traveled to the Malabar Coast just decades after the resurrection of our Lord Jesus Christ.
But despite this long Christian history, India’s Parliament is considering amending Foreign Contribution Regulation Amendment…
— Rep. Riley M. Moore (@RepRileyMoore) August 4, 2026
अमेरिकी सांसद के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कड़ी आपत्ति जताई. बंसल ने राइली मूर से पूछा कि FCRA नियमों की किस धारा में चर्च या धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी कब्जे का जिक्र है? विनोद बंसल ने कहा कि यह नया कानून केवल उन लोगों पर लगाम लगाएगा जो चैरिटी के नाम पर विदेशी फंड हासिल करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अवैध मतांतरण, देश विरोधी गतिविधियों और भारत को अस्थिर करने में करते हैं. उन्होंने अमेरिकी सांसद को सलाह दी कि वे तथ्यहीन बातें फैलाना बंद करें. इसके साथ ही VHP ने विदेश मंत्रालय और सूचना-प्रसारण मंत्रालय से फर्जी प्रचार करने वालों पर नजर रखने की अपील की.
Dear Mr. @RepRileyMoore,
Please inform which provision of the Foreign Contribution Regulation Amendment (FCRA) rules...
1. 'permits government takeover of churches and religious charities' in India. 2. 'attack against Christians'
3. may become 'major concern' in
the… pic.twitter.com/iyMbliADIw
— विनोद बंसल Vinod Bansal বিনোদ বনসল వినోద్ బన్సాల్ (@vinod_bansal) August 5, 2026
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई(एम) के राज्यसभा सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास ने स्पष्ट किया कि भारत के घरेलू मामलों में अमेरिका के किसी भी लॉमेकर का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है. हालांकि, ब्रिटास ने FCRA कानून का विरोध करते हुए कहा कि हम शुरू से FCRA में हो रहे बदलावों के खिलाफ रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल सिविल सोसाइटी, माइनॉरिटी और सामाजिक काम करने वाले एनजीओ (NGO) को दबाने के लिए किया जा रहा है. फिर भी, यह हमारा आंतरिक मामला है और इस पर फैसला भारत की संसद को ही करना चाहिए.
#WATCH | Delhi | On the statement of US Congressman Riley Moore on India's proposed Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill 2026, CPI-M MP Dr John Brittas says, "We do not want US lawmakers to suggest anything, and we do not appreciate any intervention from the US. This… pic.twitter.com/m41H7DPm1R
— ANI (@ANI) August 5, 2026
Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena spokesperson Sanjay Nirupam says, "Very soon, a proposal to amend the FCRA law will be introduced in Parliament. FCRA, or the Foreign Contribution Regulation Act, and a major amendment is being proposed in it. After this amendment, strict action… pic.twitter.com/BxbvjwPPqt
— IANS (@ians_india) August 3, 2026
वहीं दूसरी ओर, शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रवक्ता संजय निरुपम ने FCRA संशोधनों का समर्थन करते हुए कहा कि जल्द ही संसद में यह विधेयक पेश किया जाएगा. निरुपम ने कहा कि मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और धर्म-प्रचार के नाम पर काम करने वाले कई ऐसे मिशनरी ग्रुप्स और एनजीओ हैं जिन्हें विदेशों से भारी फंडिंग मिलती है. नया कानून इन विदेशी फंड्स के दुरुपयोग और संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसने का काम करेगा.
इस बीच, आपको बता दें कि इस संशोधन विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी पंजीकरण की अवधि समाप्त होने या उसके निरस्त होने की स्थिति में विदेशी वित्तपोषित परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक नामित प्राधिकरण की व्यवस्था की जाए. अधिसूचित एफसीआरए (संशोधन) नियम, 2026 के अनुसार अब विदेशी चंदे के लिए पंजीकरण को तय उद्देश्यों और अनुमोदित राज्यों से जोड़ा गया है. साथ ही अनुमत धार्मिक गतिविधियों में से धर्म परिवर्तन के मकसद से किए जाने वाले प्रचार-प्रसार को बाहर रखा गया है.
इस कानून की शुरुआत वर्ष 1976 में हुई थी और समय-समय पर इसमें संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया. वर्ष 2010 में नया कानून लागू किया गया, जिसमें बाद में 2016, 2018, 2020 और अब 2026 में संशोधन किए गए. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) किसी 'विदेशी स्रोत' से प्राप्त विदेशी अंशदान को स्वीकार करने और उसके उपयोग को विनियमित करता है. विदेशी अंशदान वस्तु, मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति के रूप में हो सकता है और इसमें ऐसे योगदान से होने वाली निर्दिष्ट आय भी शामिल है.