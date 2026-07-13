/दहशत में मिलावटखोर! नए FDA कमिश्नर की एंट्री से मचा हड़कंप, सतारा में जांच के डर से सड़क पर फेंक दिया सैकड़ों लीटर दूध-Video

Satara Milk Scam: महाराष्ट्र के सतारा में अपनी कड़क कार्यशैली और ईमानदारी के लिए मशहूर आईएएस (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंढे का खौफ इस कदर है कि महज एक अफवाह से मिलावटखोरों के हाथ-पैर फूल गए. मामला महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान तालुका का है, जहां फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की टीम के आने की सिर्फ एक अफवाह उड़ी, और दूध कलेक्शन सेंटरों में हड़कंप मच गया. कार्रवाई के डर से आनन-फानन में सैकड़ों लीटर दूध सड़कों और पास के नाले में बहा दिया गया.
इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दूध कलेक्शन गाड़ी का ड्राइवर दूध से भरे बड़े-बड़े कैन सड़क किनारे और नाले में खाली करता नजर आ रहा है. इस नजारे को देखकर स्थानीय ग्रामीण भी हैरान हैं.
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Civic Ledger (@CivicLedger731) July 11, 2026
ये पूरी घटना महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सरकार की बढ़ी हुई सख्ती के बीच हुई है. हाल ही में कड़क छवि वाले अधिकारी तुकाराम मुंढे ने राज्य के FDA कमिश्नर का पद संभाला है. पद संभालते ही उन्होंने मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ और सख्त इंस्पेक्शन (जांच) शुरू कर दिए हैं. मुंढे की इस एंट्री से साफ संदेश गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और यही वजह है कि दूध व्यवसाय से जुड़े लोगों में घबराहट देखी जा रही है.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मान तालुका के एक गांव में हमेशा की तरह कलेक्शन सेंटर पर दूध इकट्ठा किया जा रहा था. दोपहर के वक्त अचानक खबर फैली कि FDA की टीम तालुका में आ चुकी है और डेयरियों पर लाइव रेड मार रही है. अफवाह फैलते ही कुछ ऑपरेटरों को डर सताने लगा कि अगर अधिकारियों ने दूध के सैंपल ले लिए और उसमें मिलावट पकड़ी गई, तो वे सीधे जेल जाएंगे. इसी घबराहट में सैकड़ों लीटर दूध बर्बाद कर दिया गया. घटना के बाद इलाके में दूध की शुद्धता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है. स्थानीय लोगों ने एक सीधा और वाजिब सवाल उठाया है कि अगर दूध पूरी तरह शुद्ध था और क्वालिटी मानकों पर खरा था, तो उसे टेस्टिंग टीम के सामने रखने के बजाय नाले में क्यों फेंका गया?
सड़क पर सफेद दूध की नदियां बहने के इस वीडियो ने इलाके के दूध कलेक्शन सेंटरों के काम करने के तरीके की पोल खोल दी है. इस घटना से साफ है कि इलाके में बड़े पैमाने पर दूध में मिलावट का खेल चल रहा था. अब स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इस मामले की पूरी जांच की मांग की है. लोगों का कहना है कि दूध कलेक्शन के तरीकों का वेरिफिकेशन किया जाए और इतनी बड़ी मात्रा में दूध फेंकने वाले सेंटर संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.