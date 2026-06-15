Bengal Cut Money: बंगाल में जब से ममता बनर्जी सरकार गई है, तब से राज्य में टीएमसी नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं. किसी को जनता पीट रही है तो किसी को अंडे मार रही है. अब तो जनता के डर से टीएमसी के नेता खुद ही कटमनी की रकम लौटा रहे हैं. ताजा मामला बांकुरा के रायपुर ब्लॉक के लुरका गांव का है. यहां तृणमूल के एक बूथ अध्यक्ष ने 'आवास' (हाउसिंग) योजना के तहत मिलने वाली दूसरी किस्त रोकने की धमकी देकर लाभार्थियों से ₹5,000 से ₹10,000 या ₹15,000 तक 'कट मनी' वसूली थी.
राज्य में सत्ता बदलने के बाद, जब लाभार्थी यह पैसा वापस मांगने के लिए इकट्ठा हुए, तो नेता ने हाथ जोड़कर और जमीन पर लेटकर माफी मांगी. हालांकि, 'एग थेरेपी' (सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का एक तरीका जिसमें लोगों पर अंडे फेंके जाते हैं) के डर से, लुरका गांव के तृणमूल बूथ अध्यक्ष बुबुन कर को आखिरकार लाभार्थियों को पैसे लौटाने पड़े.
लगभग पांच साल पहले, बांकुरा के रायपुर ब्लॉक में मेलारा ग्राम पंचायत के तहत लुरका गांव के कई निवासियों को 'आवास' योजना के तहत घर मिले थे. आरोप है कि स्थानीय बूथ अध्यक्ष बुबुन कर ने लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने या उनकी दूसरी किस्त का भुगतान रोकने की धमकी देकर प्रति लाभार्थी ₹5,000 से ₹15,000 तक की वसूली की थी.
हाल ही में, राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद, लाभार्थियों ने बूथ अध्यक्ष के घर जाकर उनसे वसूले गए पैसे वापस करने की मांग की. शुरू में, उनके और तृणमूल नेता के बीच बहस हुई. बाद में, उन्होंने हाथ जोड़कर और सड़क पर लेटकर माफी मांगी. फिर भी, 'एग थेरेपी' के लगातार डर के कारण, उन्होंने आखिरकार कल कुछ लाभार्थियों को 'कट मनी' लौटा दी. खबरों के मुताबिक, उन्होंने सात लाभार्थियों को 'कट मनी' के तौर पर वसूले गए कुल ₹52,000 लौटाए. स्थानीय बीजेपी नेताओं का दावा है कि आम लोगों के सामूहिक विरोध के कारण आरोपी तृणमूल नेता को पैसे लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा.
दूसरी ओर, बांकुरा संगठनात्मक जिले के तृणमूल जिला अध्यक्ष ताराशंकर रॉय के बेटे अनिंद्य रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है. अनिंद्य रॉय के पिता बांकुरा संगठनात्मक ज़िले के तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, जबकि अनुसूया रॉय बांकुरा जिला परिषद की सभाधिपति (चेयरपर्सन) हैं. उन्हें आज चुनाव के बाद हुई हिंसा और जबरन वसूली समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया और बाद में खत्रा सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया.