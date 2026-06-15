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Bengal Cut Money: एग थेरेपी' का डर, जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाया TMC नेता; हाउसिंग स्कीम के लाभार्थियों को 'कट मनी' लौटाई

Bengal News: राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद, लाभार्थियों ने बूथ अध्यक्ष के घर जाकर उनसे वसूले गए पैसे वापस करने की मांग की. शुरू में, उनके और तृणमूल नेता के बीच बहस हुई. बाद में, उन्होंने हाथ जोड़कर और सड़क पर लेटकर माफी मांगी

Written ByRachit Kumar
Published: Jun 15, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:42 PM IST
Bengal Cut Money: एग थेरेपी' का डर, जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाया TMC नेता; हाउसिंग स्कीम के लाभार्थियों को 'कट मनी' लौटाई

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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