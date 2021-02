किसी समारोह में BJP नेताओं को बुलाया, तो BKU के 100 लोगों को कराना पड़ेगा भोजन: नरेश टिकैत

मुजफ्फरनगर: किसान आंदोलन में शामिल भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि अगर किसी समारोह में कोई व्यक्ति बीजेपी नेताओं को बुलाता है, तो उसे दंड भरना पड़ेगा. जिसमें एक के बदले 100 बीकेयू कार्यकर्ताओं को भोजन कराना होगा. इस तरह का ऐलान भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के अध्यक्ष नरेश टिकैत किया.

नरेश टिकैत ने बीजेपी (BJP) पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं से कोई भी संबंध न रखा जाए. यही नहीं, उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी के प्रतिनिधियों को विवाह समारोह का न्यौता नहीं दें. अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि अगर कोई न्यौता देता है तो उसे अगले दिन भारतीय किसान यूनियन के 100 सदस्यों के लिए भोजन का प्रबंध करना होगा. उन्होंने कहा कि इसे चाहे आप सलाह मानें या आदेश, लेकिन हमें बीजेपी नेताओं से कोई संबंध नहीं रखना है.

Consider this an order or advice but nobody should send them (BJP leaders) invitations (for functions). Tell us about it & the next day that person (who sends an invitation) will have to send food for 100 people: Naresh Tikait, Bharatiya Kisan Union chief, in Muzaffarnagar(17.02) pic.twitter.com/7ExgzqdwKA

— ANI UP (@ANINewsUP) February 19, 2021