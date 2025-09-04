फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर
Advertisement
trendingNow12908348
Hindi Newsदेश

फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर

New GST Reform: फिक्की ने केंद्र सरकार के जीएसटी में सुधार के फैसले की सराहना की. इसे भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने वाला कदम करार दिया. बताया कि कैसे इसके पॉजिटिव असर देखने के लिए मिलने वाले हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर

भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में कई अहम सुधार किए है. हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने इसकी सराहना की. फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने कहा कि टैक्स स्लैब की संख्या में कमी भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करेगा. 

उन्होंने कहा कि स्लैब में कटौती और अधिक वस्तुओं और सेवाओं को 5% 'मेरिट रेट' में शामिल करने का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देगा. उन्होंने इस कदम को भारत की आर्थिक सुधार यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण बताया. उनके अनुसार, ये बदलाव उपभोग को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और भारत को दीर्घकालिक विकास की दिशा में मजबूती मिलेगी. 

इसे भी पढ़ें- आम आदमी को बड़ी राहत, Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...

Add Zee News as a Preferred Source

टैक्स ढांचे में बड़ा सुधार

सरकार ने हाल ही में जीएसटी प्रणाली को सरल करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. पहले जहां चार मुख्य टैक्स स्लैब- 5%, 12%, 18%, और 28% थे, अब इन्हें कम कर मुख्य रूप से दो या तीन श्रेणियों में केंद्रित किया गया है.

मेरिट रेट में शामिल जरूरी चीजें

5% मेरिट रेट में अब खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. 12% और 18% स्लैब में आवश्यक लेकिन तुलनात्मक रूप से उच्च मूल्य वाली वस्तुएं रखी गई हैं. 28% का उच्चतम टैक्स स्लैब अब केवल लग्जरी या गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए सीमित कर दिया गया है.

उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों को लाभ

ज्योति विज ने कहा कि ये सुधार न केवल उद्योगों के लिए अनुकूल हैं, बल्कि आम जनता को भी इनसे राहत मिलेगी. कम टैक्स स्लैब और अधिक वस्तुओं पर कम दरों का अर्थ है कि आम उपभोक्ता के खर्च में कमी आएगी, जिससे उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी. छोटे और मझोले व्यवसायों (MSMEs) को भी इन बदलावों से प्रतिस्पर्धा में फायदा होगा, क्योंकि टैक्स कंप्लायंस सरल हो गया है. इससे नए निवेश, रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

राजस्व को लेकर सरकार सतर्क

जहां एक ओर टैक्स स्लैब को कम करके साधारण और व्यवसाय-अनुकूल बनाया गया है, वहीं सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इससे राजस्व संग्रह पर असर न पड़े. वित्त मंत्रालय और जीएसटी काउंसिल ने इस दिशा में व्यापक अध्ययन और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है.

फिक्की का समर्थन

फिक्की ने इन बदलावों को विकासोन्मुखी और निवेश के लिए अनुकूल बताया है. संगठन का मानना है कि इससे भारत का टैक्स सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनेगा और भारत को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने में मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें- कल शुक्रवार को इन राज्यों में बंद रहेंगे सभी बैंक, RBI नोटिफिकेशन जारी, 5 सितंबर बैंकों में छुट्टी का ये है कारण
 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

New GST slab structure

Trending news

ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
#Donaldtrump
ट्रंप की टैरिफ क्यों है ‘बेवफा’? अमेरिका को भारत की कौन सी 'वफा' नहीं आई रास!
बंगाल में मतुआ समुदाय का BJP ने जीता था भरोसा, अब राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
Rahul Gandhi
बंगाल में मतुआ समुदाय का BJP ने जीता था भरोसा, अब राहुल गांधी को क्‍यों बुलाया?
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
SpiceJet
खराब मौसम के बीच पकड़नी है फ्लाइट, घर निकलने से पहले जान लें स्‍पाइसजेट की एडवाजरी
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाला रास्ता डूबा, लेकिन स्टेशन रहेगा चालू: DMRC
breaking news live today
Flood Live Updates: यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाला रास्ता डूबा, लेकिन स्टेशन रहेगा चालू: DMRC
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
;