फिक्की ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा- दिखेंगे GST सुधार के ये पॉजिटिव असर

भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में कई अहम सुधार किए है. हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने इसकी सराहना की. फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने कहा कि टैक्स स्लैब की संख्या में कमी भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करेगा.

उन्होंने कहा कि स्लैब में कटौती और अधिक वस्तुओं और सेवाओं को 5% 'मेरिट रेट' में शामिल करने का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देगा. उन्होंने इस कदम को भारत की आर्थिक सुधार यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण बताया. उनके अनुसार, ये बदलाव उपभोग को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और भारत को दीर्घकालिक विकास की दिशा में मजबूती मिलेगी.

इसे भी पढ़ें- आम आदमी को बड़ी राहत, Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...

Add Zee News as a Preferred Source

टैक्स ढांचे में बड़ा सुधार

सरकार ने हाल ही में जीएसटी प्रणाली को सरल करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. पहले जहां चार मुख्य टैक्स स्लैब- 5%, 12%, 18%, और 28% थे, अब इन्हें कम कर मुख्य रूप से दो या तीन श्रेणियों में केंद्रित किया गया है.

मेरिट रेट में शामिल जरूरी चीजें

5% मेरिट रेट में अब खाद्य सामग्री, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. 12% और 18% स्लैब में आवश्यक लेकिन तुलनात्मक रूप से उच्च मूल्य वाली वस्तुएं रखी गई हैं. 28% का उच्चतम टैक्स स्लैब अब केवल लग्जरी या गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए सीमित कर दिया गया है.

उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों को लाभ

ज्योति विज ने कहा कि ये सुधार न केवल उद्योगों के लिए अनुकूल हैं, बल्कि आम जनता को भी इनसे राहत मिलेगी. कम टैक्स स्लैब और अधिक वस्तुओं पर कम दरों का अर्थ है कि आम उपभोक्ता के खर्च में कमी आएगी, जिससे उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी. छोटे और मझोले व्यवसायों (MSMEs) को भी इन बदलावों से प्रतिस्पर्धा में फायदा होगा, क्योंकि टैक्स कंप्लायंस सरल हो गया है. इससे नए निवेश, रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.

राजस्व को लेकर सरकार सतर्क

जहां एक ओर टैक्स स्लैब को कम करके साधारण और व्यवसाय-अनुकूल बनाया गया है, वहीं सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इससे राजस्व संग्रह पर असर न पड़े. वित्त मंत्रालय और जीएसटी काउंसिल ने इस दिशा में व्यापक अध्ययन और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है.

फिक्की का समर्थन

फिक्की ने इन बदलावों को विकासोन्मुखी और निवेश के लिए अनुकूल बताया है. संगठन का मानना है कि इससे भारत का टैक्स सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनेगा और भारत को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने में मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें- कल शुक्रवार को इन राज्यों में बंद रहेंगे सभी बैंक, RBI नोटिफिकेशन जारी, 5 सितंबर बैंकों में छुट्टी का ये है कारण

