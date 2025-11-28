Advertisement
trendingNow13022277
Hindi Newsदेश

'राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ाई जारी', नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर उठाई स्पेशल स्टेटस और पूर्ण राज्य की मांग

National Conference Working Committee News: जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर राज्य का दर्जा पाने और प्रदेश का स्पेशल स्टेटस बहाल करने की मांग उठाई है. पार्टी ने कहा कि वह अपना हक पाने तक इस लड़ाई को जारी रखेगी. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ाई जारी', नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर उठाई स्पेशल स्टेटस और पूर्ण राज्य की मांग

National Conference Working Committee Meeting News: नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का दो दिन से चल रहा सेशन शुक्रवार को खत्म हो गया है. इस सेशन में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और स्पेशल स्टेटस फिर से बहाल करने जैसे पार्टी के मुख्य मुद्दों पर फिर से प्रस्ताव पास किया गया. राज्य के सीएम और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को इन प्रस्तावों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वर्किंग कमेटी ने प्रदेश के पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों को कवर करते हुए 7 प्रस्ताव पास किए.

'राज्य का दर्जा पाने तक लड़ाई जारी रहेगी'

उन्होंने कहा कि प्रदेश का स्पेशल स्टेटस बहाल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा पाने तक पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी. संसद में इसे पूरा करने का बार-बार वादा किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी इसे माना है. पार्टी की बैठक में दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी हमले और नौगाम ब्लास्ट की निंदा कर पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाई. इसके साथ ही किसी भी चूक के लिए टॉप-लेवल जांच और जवाबदेही की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

उमर ने कहा कि देश में हाल ही में सामने आए हालात के बाद पूरे भारत में जम्मू-कश्मीर के स्टूडेंट्स, व्यापारियों और निवासियों को परेशान किए जाने पर पार्टी चिंता जताती है. साथ ही संबंधित राज्य सरकारों से उनकी सुरक्षा और सम्मान पक्का करने की अपील करती है. उन्होंने कहा कि हर कश्मीरी आतंकवादी या आतंक का सपोर्टर नहीं है. यह बात हम सबको स्वीकार करनी चाहिए. 

'अधिकारियों ने साजिश के तहत चलवाया बुलडोजर'

उमर ने जम्मू में एक पत्रकार के घर को गिराने की विवादित घटना पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी और इसे अधिकारियों की ओर से उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई चुनी हुई सरकार या संबंधित मंत्री को बताए बिना की गई. इसमें कथित तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के अधिकारियों की दखल का मामला झलकता है. 

अब्दुल्ला ने दोहराया कि गरीब परिवारों को फ्लैट रेट की तुलना में मीटर वाली बिलिंग के तहत कम बिल का फायदा होगा. उन्होंने कहा कि 200 फ्री यूनिट बिजली के वादे को पूरा करने के लिए और मीटर लगाना जरूरी है. मीटर वाले लोगों के लिए फ्री यूनिट स्कीम मार्च या अप्रैल तक शुरू हो सकती है.

मेहदी की गैर-मौजूदगी पर क्या बोले उमर?

इस मीटिंग में श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी को नहीं बुलाया गया था. वर्ष 2002 के बाद यह पहली बार था, जब मेहदी को पार्टी की बैठक से दूर रखा गया. असल में मेहदी ने कुछ मुद्दों को लेकर हाल ही में उमर सरकार के तरीके की खुलकर आलोचना की थी. जब उमर से उनकी गैरमौजूदगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मीटिंग उन लोगों के लिए थी जो पार्टी के अनुशासन का पालन करते हैं और मीडिया के बजाय पार्टी मीटिंग में बात करते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

jammu kashmir news

Trending news

करनाल में ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण से SC नाराज, सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court News
करनाल में ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण से SC नाराज, सरकार से मांगा जवाब
हज यात्रियों के लिए भारत सरकार दे सकती है तोहफा, लो इनकम वाले लोगों को होगा फायदा
haj
हज यात्रियों के लिए भारत सरकार दे सकती है तोहफा, लो इनकम वाले लोगों को होगा फायदा
पार्टी में घमासान के लिए खड़गे पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, मांगा इस्तीफा
congress
पार्टी में घमासान के लिए खड़गे पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, मांगा इस्तीफा
BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज
EC
BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती चीन को भारी पड़ेगी
Indian Ocean
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती चीन को भारी पड़ेगी
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
Supreme Court
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
Sir
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
Weather
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
PM Modi
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर