देहरादूनः फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों उत्तराखंड में फ़िल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं. उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, उनके आवास में मुलाकात की. इस दौरान अभिनेता उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी पहने नजर आए. वहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री को आगामी विधान सभा चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी.

बता दें कि अक्षय कुमार पिछले कई दिन से मसूरी में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. उनके साथ अभिनेत्री रकुलप्रीत भी शूटिंग के लिए पहुंची हुईं हैं. ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात काफी अच्छी रही. अक्षय कुमार ने जहां एक तरफ उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह बताया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से गले मिलकर चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

इस दौरान अक्षय कुमार उत्तराखंड की टोपी पहने नजर आए, जो उन पर बहुत खूबसूरत लग रही थी. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह टोपी उन्हें भेंट की थी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अक्षय कुमार को केदारनाथ मंदिर की प्रतिलिपि भी भेंट की.

मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने उन्हें (अक्षय कुमार को) एक प्रस्ताव दिया था, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है. अब वह उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी काम करेंगे.

