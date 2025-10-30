Advertisement
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग

Nirmala Sitharaman Latest News: भूटान जाते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विमान खराब मौसम के कारण सिलिगुड़ी में उतारा गया है. वे अब शुक्रवार को अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगी. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:39 PM IST
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग

Nirmala Sitharaman Bhutan Visit News: केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण का विमान गुरुवार दोपहर भूटान जाते समय खराब मौसम की वजह से आपात लैंडिंग करनी पड़ी. भारी बारिश और वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण विमान को सुरक्षा के लिहाज से सिलिगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतारा गया. 

अब शुक्रवार को शुरू करेंगी यात्रा

टीवी टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले से तय आधिकारिक कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज भूटान पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण अब वे रात सिलिगुड़ी में ही रहेंगी. मौसम में सुधार होने पर वे शुक्रवार सुबह अपनी यात्रा फिर शुरू करेंगी.

भूटान दौरे पर सीतारमण ऐतिहासिक संगचेन चोखोर मठ का दौरा करेंगी, जो 1765 में स्थापित हुआ था और जहां 100 से अधिक भिक्षु बौद्ध अध्ययन में लगे हैं. इसके अलावा वे भारत सरकार के सहयोग से चल रहे कई प्रमुख परियोजनाओंजैसे कुरिचू हाइड्रो पावर प्लांट, ग्यालसंग एकेडमी और पुनाखा डजोंग का भी निरीक्षण करेंगी.

राजा और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात

दौरे के दौरान सीतारमण भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक और प्रधानमंत्री दशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात करेंगी. साथ ही, भूटान के वित्त मंत्री लेके दोरजी के साथ भारत-भूटान के आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगी.

वे भूटान की ऊर्जा, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रस्तुतियों में भी शामिल होंगी. इन प्रस्तुतियों में भूटान की 21वीं सदी की आर्थिक रूपरेखा, ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन और ड्रुक पीएनबी बैंक जैसी संस्थाओं की जानकारी शामिल होगी.

भूटानी किसानों से होगी बातचीत

इसके अलावा, सीतारमण भूटान के कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मार्केट का भी दौरा करेंगी, जहां वे भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से एक डिजिटल लेन-देन का प्रदर्शन देखेंगी. जो दोनों देशों के बीच बढ़ते डिजिटल और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है.

दौरे के अंतिम चरण में वे पुनाखा डजोंग जाएंगी और रास्ते में भूटानी किसानों से मिलकर उनकी खेती-बाड़ी से जुड़ी समस्याओं और संभावनाओं पर बातचीत करेंगी. सरकारी बयान के अनुसार, यह दौरा भारत और भूटान के बीच गहरे और भरोसेमंद रिश्तों को और मजबूत करने का प्रतीक है, जो आपसी सम्मान, विश्वास और साझा प्रगति की भावना पर आधारित हैं.

 

 

 

