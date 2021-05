Corona Vaccine पर GST हटाने से वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman का इनकार, 16 ट्वीट में दिया Mamata को जवाब

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को कोरोना टीका, दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर माल एवं जीएसटी हटाने को एक तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसके हटने से ये जीवन रक्षक दवाएं और सामान खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे.

इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी हटने पर इनके मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन में यूज किए गए कच्चे/मध्यवर्ती माल व सामग्री पर चुकाए गए टैक्स के लिए इनपुट-टैक्स-क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा. वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति और कमर्शियल एक्सपोर्ट करने पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है. वहीं कोविड दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है.

सीतारमण ने इन सामानों पर GST से छूट दिए जाने की मांग को लेकर ट्वीट में जवाब देते हुए कहा, 'यदि टीके पर पूरे 5% की छूट दे दी जाती है तो टीका मैन्युफैक्चरर को कच्चे माल पर दिए गए टैक्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा और वह पूरी लागत को ग्राहकों, नागरिकों से वसूलेंगे. 5% की दर से GST लगने से मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलता है और यदि आईटीसी अधिक होता है तो वह रिफंड का दावा कर सकते हैं. इसलिए टीका मैन्युफैक्चरर को जीएसटी से छूट दिए जाने का उपभोक्ताओं को नुकसान होगा.'

कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने पिछले महीने कहा था कि कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली सभी दवाओं, उपकरणों और अन्य साधनों को जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भी इसी तरह की मांग की है.

सीतारमण ने जो भी ट्वीट किए उनमें से 16 ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को भेजे ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के पत्र के जवाब में किए गए थे. जिसमें सीतारमण ने कहा कि इस तरह के सामानों को पहले ही सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी जा चुकी है. इसके साथ ही देश में मुफ्त वितरण के लिए भारतीय रेड क्रास द्वारा आयात की जाने वाली कोविड राहत सामग्री को एकीकृत जीएसटी से भी छूट दी गई है.

