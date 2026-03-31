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Hindi NewsदेशRahul Gandhi: देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप..., केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा

Rahul Gandhi: 'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा

केरलम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है. अपने चुनावी भाषण के बाद उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध कब तक चलेगा, यह नहीं बताया जा सकता. इस युद्ध के कारण देश में एक-दो महीने में वित्तीय भूकंप आ सकता है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:22 PM IST
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राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद
राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

Keralam Assembly Election 2026: केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में केवल कुछ दिन शेष हैं. इससे पहले तमाम राजनीतिक दल जोर-शोर से प्रचार-प्रसार में लगे हैं. इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज केरलम के दौरे पर रहे. केरलम में उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी जंग का भी जिक्र किया और कहा कि इसका सीधा असर सभी पर पड़ रहा है. 

राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है. उन्होंने कहा वहां पर एक बड़ी घटना घटित हो रही है. कोई नहीं जानता है कि यह यह कहा खत्म होगा और कब तक चलेगा. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में केरलम और भारत के लोग इससे सीधे प्रभावित होने वाले हैं. राहुल गांधी ने कहा कि फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और एक बड़ा वित्तीय भूकंप आने वाला है. एक-दो महीने में ही यह वित्तीय भूकंप आ जाएगा. 

LDF सरकार पर बरसे राहुल गांधी 

राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में वित्तीय भूकंप से बचने के लिए एलडीएफ सरकार कुछ नहीं कर रही है. पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चलाए जा रहे हैं. राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया कि पीएम मोदी चाहते हैं कि केरलम में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रित मोर्चा ही यह विधानसभा चुनाव जीते. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ यानी UDF गठबंधन LDF के साथ बीजेपी की मिलीजुली ताकतों से लड़ रहा है. 

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(यह भी पढ़ें: अकेले सरकार के बस की बात नहीं... डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घबराया ब्रिटेन; PM स्टार्मर ने दी चेतावनी)

 

'दो विचार धाराओं की लड़ाई...'

राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि केरलम विधानसभा चुनाव एक तरीके से दो विचारधाराओं की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि एक वामपंथी पार्टी और अति दक्षिणपंथी पार्टी के साथ गठबंधव कर रही है, जबकि दोनों की विचारधारा एक दूसरे के ठीक उलट है. 

(यह भी पढ़ें: रामचंद्र गुहा, हर्ष मंदर... अमित शाह ने इनके नाम क्यों लिए? कांग्रेस और राहुल गांधी को खुलेआम कहा 'नक्सलवादी')

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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