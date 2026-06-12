FIR Against Mamata Banerjee: कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह मामला मार्च 2026 में दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है. एक कारोबारी द्वारा शहर के एक थाने में दर्ज कराई गई शिकायत को पुलिस ने एफआईआर में बदल दिया है. 9 मार्च 2026 को कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने एक भाषण दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी का भाषण बेहद भड़काऊ था और इससे समाज और शहर में अशांति फैल सकती थी. शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम तुषार कांति दास है.
शिकायतकर्ता ने इसे व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश बताते हुए कहा कि उस बयान से समाज में वैमनस्य बढ़ सकता था. अब कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल प्रकरण की विवेचना जारी है. पूर्व सीएम के खिलाफ यह मामला हेयर स्ट्रीट थाने में BNS की धाराओं 196 (1), 351 (2) और 352 के तहत दर्ज किया गया है. सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए केस दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. ममता बनर्जी के खिलाफ नया मुकदमा ऐसे समय दर्ज हुआ है जब उनके घर जहां पर टीएमसी का एक ऑफिस भी था, वहां पुलिस जांच के लिए पहुंची थी. इसके साथ ही उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनावों में हिंसा के साथ-साथ विधायकों के फर्जी दस्तखत करने के आरोपों को लेकर सीआईडी की जांच का सामना कर रहे हैं.