डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप का मुंबई में बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार पर FIR दर्ज

Donald Trump Fake Aadhaar Card: मुंबई में अजीब तमाशा हो गया. एनसीपी (शरद पवार गुट) के युवा विधायक रोहित पवार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगा है.  मुंबई की साइबर पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद ये मामला इतना हंगामा मचा रहा है कि राजनीति के मैदान में धूल उड़ रही है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 30, 2025, 12:56 PM IST
डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप का मुंबई में बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार पर FIR दर्ज

Fake Aadhaar Card NCP-SP leader Rohit Pawar: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक और युवा नेता रोहित पवार मुश्किल में फंस गए हैं.मुंबई के दक्षिण साइबर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप है. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब रोहित पवार ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खुलासा किया.उन्होंने बताया कि कैसे फर्जी दस्तावेज की मदद से उन्होंने ट्रंप का आधार कार्ड बनवाया.उनका मकसद आधार कार्ड सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करना था.

रोहित पवार के खिलाफ शिकायत
लेकिन अब यही बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है. फर्जी आधार कार्ड बनाना कानूनन अपराध है.इसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है.बीजेपी के पदाधिकारी धनंजय वागस्कर ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है.उन्होंने कहा कि रोहित पवार का यह कृत्य सार्वजनिक शांति भंग करने वाला और समाज के लिए खतरनाक है.

हो गई FIR 
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.रोहित पवार के साथ-साथ वेबसाइट बनाने वाले, उसका इस्तेमाल करने वाले समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(2), 336(3), 336(4), 337, 353(1)(बी), 353(1)(सी), 353(2) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की धारा 66(सी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. ये धाराएं फर्जी दस्तावेज बनाने, पहचान छिपाने, कंप्यूटर सिस्टम में धोखाधड़ी और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों से जुड़ी हैं.

राजनीतिक हलकों में बहस तेज
पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है.रोहित पवार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर बहस तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी इसे आधार कार्ड की सुरक्षा पर सवाल उठाने का मौका बता रही है, जबकि एनसीपी (एसपी) इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है.

शरद पवार से क्या है रोहित पवार का रिश्ता?
रोहित पवार का रिश्ता जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं. असल में रोहित के बाबा का नाम दिनकरराव गोविंदराव पवार था. जिन्हें अप्पासाहेब के नाम से जाना जाता था. अप्पासाहेब शरद पवार के सबसे बड़े भाई थे, जिससे रोहित पवार शरद पवार के पोते हुए. रोहित पवार राजेंद्र और सुनंदा पवार के पुत्र हैं. उनके पिता, राजेंद्र पवार, अप्पासाहेब के पुत्र हैं.

