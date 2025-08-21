'मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले हिंदुओं...', विवादित बयान देने वाले MLA की बढ़ीं मुश्किलें; FIR दर्ज

विधायक यतनाल के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं पर विवादित बयान देने के मामले में कुवेम्पुनगर निवासी अब्दुल कलाम नाम के एक शख्स ने कोप्पल सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है.
'मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले हिन्दू यूवकों को 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे'ये विवादित बयान देने वाले कर्नाटक के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की मुश्किलें बढ़ती हुईं दिखाई दे रही हैं. विधायक के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. विधायक यतनाल के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं पर विवादित बयान देने के मामले में कुवेम्पुनगर निवासी अब्दुल कलाम नाम के एक शख्स ने कोप्पल सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है. इसमें कलाम ने आरोप लगाया है कि विधायक के इस बयान से दोनों समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है.
कर्नाटक की राजनीति में विवाद उस समय गहरा गया जब बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस के अनुसार, यतनाल ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से शादी करने वाले हिंदू युवाओं को ₹5 लाख का इनाम देने की बात कही थी. इस टिप्पणी को लेकर सामाजिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया, और कोप्पल शहर के कुवेम्पुनगर इलाके के निवासी अब्दुल कलाम ने इस बयान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. यह मामला राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और नफरत भरे भाषणों को लेकर जारी बहस को और हवा दे रहा है. आइए आपको बताते हैं इस घटना के कुछ प्वाइंटर्स
शिकायतकर्ता अब्दुल कलाम ने आरोप लगाया है कि यतनाल की टिप्पणियों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम किया है. कलाम ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और पक्षपातपूर्ण मानसिकता दिखाते हुए उनकी छवि को ठेस पहुंचाई और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया. उन्होंने यह भी कहा कि यतनाल का बयान दोनों समुदायों में विभाजन और तनाव को बढ़ावा देने वाला है.
3 अगस्त को दिया था ये विवादित बयान
यह विवादित बयान यतनाल ने 3 अगस्त को कोप्पल शहर के दौरे के दौरान दिया था, जब वे हिंदू कार्यकर्ता गविसिद्दप्पा नायक के परिवार से मिलने पहुंचे थे. नायक की कुछ लोगों ने उस समय हत्या कर दी थी, जब उनका कथित तौर पर एक मुस्लिम नाबालिग लड़की से संबंध होने की बात सामने आई थी. इस पूरे मामले ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने वाले बयानों को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और राजनीतिक हलकों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
हिंदू कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात के समय दिया बयान
हिंदू कार्यकर्ता गविसिद्दप्पा नायक की हत्या के बाद उनके शोकग्रस्त परिवार से मुलाकात के दौरान कर्नाटक के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने एक बेहद विवादास्पद बयान दिया. उन्होंने घोषणा की कि वे एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं से शादी करने वाले हिंदू युवाओं को ₹5 लाख का इनाम दिया जाएगा.उनकी यह टिप्पणी न केवल सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही है, बल्कि इसे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला भी बताया जा रहा है. इस बयान को लेकर राज्य भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है.
