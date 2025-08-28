DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR क्यों?

DNA Analysis: मित्रों विज्ञापन बाजार में एक शब्द चलता है मार्केटिंग गिमिक यानी किस भी तरह से अपने प्रोडक्ट की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए. जोधपुर में जो हुआ वो इसी मार्केटिंग गिमिक का हिस्सा है. वैसे कंपनियां अपने प्रोडक्ट को चर्चित बनाने के लिए मार्केटिंग की शब्दावली में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का सहारा लेती हैं. मोटी फीस के एवज में चर्चित चेहरे किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं. ये स्टार पैसों के लिए कुछ भी बेचते हैं, सेलिब्रिटी फीस देखते हैं. ये नहीं देखते कि जिस प्रोडक्ट का वो विज्ञापन कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है. क्या वो प्रोडक्ट वाकई वैसा ही है जैसा वो विज्ञापन में बता रहे हैं?

मित्रों विज्ञापन से जुड़े ऐसे ही एक के मामले में अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. ये मामला राजस्थान के ही भरतपुर का है. भरतपुर के कीर्ति सिंह ने जून 2022 में वो कार खरीदी थी जिसका विज्ञापन शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण करते थे. करीब 6 महीने बाद कार में तकनीकी खराबी आने पर कीर्ति सिंह ने शिकायत तो एजेंसी ने बताया कि गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो सही नहीं किया जा सकता है. सोचिए 23 लाख की कार 6 महीने में ही बेकार हो गई, उपभोक्ता मेहनत की कमाई से सितारों का विज्ञापन देखकर कार खरीदता है और 6 महीने में ही कार बेकार हो जाती है. ऐसे में पीड़िता ने कार कंपनी के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में विज्ञापन से जुड़े एक केस में अपनी टिप्पणी में कहा है कि उपभोक्ताओं को नुकसान होता है तो सेलिब्रिटी भी कानूनी रूप से दोषी होगा. यानी कीर्ति सिंह को हुए नुकसान के लिए शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को भी दोषी ठहराया जा सकता है. हम सभी जानते हैं स्टार्स की मजबूत फैन फॉलोइंग होती है. इन्हीं फैन्स को लुभाने के लिए कंपनियां सितारों को मोटी फीस देती हैं. कई बार तो ये स्टार एक फिल्म में मिलनेवाली फीस से ज्यादा पैसा 15 सेकंड के विज्ञापन के लिए चार्ज करते है. अब आपको भारत के विज्ञापन के बाजार की जानकारी देते हैं. भारत में विज्ञापन का कुल बाजार करीब 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का है. इसमें से फिल्म स्टार्स की हिस्सेदारी 76 प्रतिशत, स्पोर्ट्स स्टार्स की हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत और टीवी और दूसरे सेलिब्रिटी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है.

सोचिए एक 15 सेकंड के विज्ञापन के लिए एक सेलिब्रिटी कितनी फीस चार्ज करता होगा. जैसा कि हमने बताया कई बार ये फीस एक फिल्म की फीस से ज्यादा होती है. यानी ये फीस करोड़ों में होती है. आज हम आपको बताते हैं कि भारत में विज्ञापन के लिए सबसे ज्यादा फीस लेनेवाले पांच सेलिब्रिटी कौन हैं. मित्रों इस लिस्ट में टॉप पर शाहरुख खान है. जो एक विज्ञापन के लिए करीब 5 से 15 करोड़, आमिर खान 10 से 12 करोड़, विराट कोहली 7 से 10 करोड़, अक्षय कुमार 5 से 10 करोड़, अमिताभ बच्चन 6 से 10 करोड़ और सलमान खान 4 से 10 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं.

मित्रों विज्ञापन और सेलिब्रिटी का रिश्ता पुराना है. 1941 में फिल्म अभिनेत्री लीला चिट्नीस ने एक साबुन के विज्ञापन किया था जो एक अखबार मे छपा था. यह भारत में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का पहला उदाहरण है. इसी साल क्रिकेटर सी के नायडू ने भी एक ब्रांड को प्रमोट किया था. नायडू पहले स्पोर्ट्स एंडोर्सर माने जाते हैं. आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि एक वक्त में शोले फिल्म का विलेन कैरेक्टर यानी गब्बर सिंह का इस्तेमाल भी बिस्कुट के एक ब्रांड के विज्ञापन में होता था. यानी गब्बर सिंह का फिल्मी कैरेक्टर भी सेलिब्रिटी था.

सेलिब्रिटी विज्ञापन के दबदबे को ऐसा समझा जा सकता है कि भारत में 50 प्रतिशत विज्ञापनों में सेलिब्रिटी होते है जबकी अमेरिका में ये आंकड़ा महज 20 प्रतिशत है. मित्रों सोचिए अगर कंपनियां करोड़ों रुपए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर खर्च करती हैं तो इसका असर भी होता होगा. आज आपने लिए ये जानना जरूरी है कि फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदनेवाले 63% उपभोक्ता सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से प्रभावित होते हैं. खेल और फिटनेस का सामान खरीदनेवाले 55% लोग खिलाडियों के प्रमोशन से प्रभावित होकर प्रोडक्ट खरीदते हैं. मनोरंजन का सामना खरीदने वाले करीब 50% उपभोक्ता सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से प्रभावित होते हैं.

यानी आधे से ज्यादा लोग सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से प्रभावित होकर खरीददारी करते है. ऐसे में अगर सेलिब्रिटी किसी गलत प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं तो इसका असर करोड़ों लोगों पर होता है. भरतपुर के कीर्ति सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ है. इसलिए आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर आपने सेलिब्रिटी के प्रचार से प्रभावित होकर कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आपका अधिकार क्या है और क्या गलत प्रोडक्ट का विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी को उन्हें दंडित करने का कोई प्रावधान है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 21 के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भ्रामक या झूठे विज्ञापन पर सेलिब्रिटी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

पहली बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और एक साल का बैन लगाया जा सकता है. दूसरी बार या बार-बार उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल का बैन लगाया जा सकता है. मित्रों बात सेलिब्रिटी विज्ञापन की हो रही है तो यहां हम आपको दुनिया के सबसे महंगे 5 सेलिब्रिटी के बारे में भी बताना चाहेंगे तो विज्ञापन के लिए मोटा पैसा चार्ज करते और सालाना हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं. मित्रों फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विज्ञापन से सालाना करीब 51 हजार करोड़ रुपए कमाते हैं. फुटबॉलर लियोनेल मेसी विज्ञापन से हर साल 42 हजार करोड़ रुपए कमाते हैं. मशहूर सिंगर रिहाना हर साल विज्ञापन से करीब 34 हजार करोड़ रुपए कमाती हैं. सिंगर टेलर स्विफ्ट भी सालाना विज्ञापन से 34 हजार करोड़ रुपए कमाती हैं, अभिनेता ड्वेन जॉनसन विज्ञापन से हर साल 22 हजार करोड़ रुपए कमाते हैं.

सोचिए विज्ञापन का बाजार कितना बड़ा है और इसमें सितारों की कितनी कमाई है. अब सवाल ये है कि क्या सितारे वो प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं जिसका विज्ञापन वो करते हैं. हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस कार का विज्ञापन शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने किया था उसका इस्तेमाल खुद वो नहीं करते हैं. हम कार के ब्रांड के बारे में बात नहीं करेंगे. लेकिन आज हमने आपके लिए जानकारी जुटाई और रिसर्च की तो पता चला की शाहरुख खान बुगाती, रोल्स रॉयल्स, बेंटले, मर्सिडीज, ऑडी जैसी कंपनियों की कार के मालिक हैं.

वहीं दीपिका के पास भी मर्सिडीज, ऑडी, BMW की महंगी कार है. लेकिन दोनों के पास वो कार नहीं है जिसका विज्ञापन वो खुद करते हैं. यानी विज्ञापन तो करते हैं लेकिन खुद उस कार का इस्तेमाल नहीं करते हैं. मित्रों आज हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे पूर्वज कहते थे कि खाना-पहनना अपनी पसंद का होना चाहिए. इसलिए अगली बार जब भी आप खरीददारी करने जाएं तो किसी सेलिब्रिटी के प्रभाव में आने के बजाए खुद रिसर्च करने और अपनी पसंद के मुताबिक खरीदारी करें.